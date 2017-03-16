Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уралу» нет большой разницы, кто будет судить матч против «Рубина»

    Пресс-служба «Урала» прокомментировала смену арбитра на матч 20-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, ранее стало известно, что матч обслужит бригада Артема Чистякова, хотя ранее игру должен был судить Виталий Мешков.

    «Нет большой разницы, кто судит матч. Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы», – заявила пресс-служба екатеринбургского клуба.

    Встреча «Урал» – «Рубин» состоится 18 марта.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 17 марта 2017, 16:45

      мафия бессмертна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 16 марта 2017, 17:00

      Урал канторская команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 16 марта 2017, 13:07

      Урал выиграет, а потом отдаст Рубину матч в 1/2 кубка России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > VGreen 16 марта 2017, 19:20

      печально осознавать, что родная команда, за которую болеешь с детского возраста, может так сделать...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11