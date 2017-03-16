«Уралу» нет большой разницы, кто будет судить матч против «Рубина»

Пресс-служба «Урала» прокомментировала смену арбитра на матч 20-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, ранее стало известно, что матч обслужит бригада Артема Чистякова, хотя ранее игру должен был судить Виталий Мешков.

«Нет большой разницы, кто судит матч. Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы», – заявила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Встреча «Урал» – «Рубин» состоится 18 марта.