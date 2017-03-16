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  • «Уралу» нет большой разницы, кто будет судить матч против «Рубина»

«Уралу» нет большой разницы, кто будет судить матч против «Рубина»

16 марта 2017, 12:41
4

Пресс-служба «Урала» прокомментировала смену арбитра на матч 20-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, ранее стало известно, что матч обслужит бригада Артема Чистякова, хотя ранее игру должен был судить Виталий Мешков.

«Нет большой разницы, кто судит матч. Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы», – заявила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Встреча «Урал» – «Рубин» состоится 18 марта.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Мешков Виталий Чистяков Артем
Комментарии (4)
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VGreen
1489658875
Урал выиграет, а потом отдаст Рубину матч в 1/2 кубка России.
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slavko33002
1489672858
Урал канторская команда
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sidul1
1489758338
мафия бессмертна
Ответить
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