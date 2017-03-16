Фолланд нашел плюсы в ничейном счете матча с «Атлетико»

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд сожалеет, что его команда пропустила так много в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», что не позволило рассчитывать на положительный результат в ответной игре.

«У нас было три прекрасных возможности для взятия ворот во втором тайме. Если бы мы их реализовали, то у нас появился бы шанс пройти дальше. Обидно, что мы проиграли с таким счетом в первом матче, но безголевая ничья здесь придаст нам уверенности», – сказал Фолланд.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?