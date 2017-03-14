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    Самедов: «Нет смысла ехать в топовые европейские клубы, если дома хорошо платят»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о причине, по которой многие российские футболисты не решаются на переезд в клубы из Европы. Также Самедов подчеркнул, что игроки не виноваты в том, что получают много денег.

    — Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

    — Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.

    — Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?

    — Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: «Да, это действительно так». Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться, и скоро все изменится, – приводит слова Самедова «Аргументы и факты».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 11:09
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:18

      Ни чего удивительного.Когда создаются искуственные запреты(а лимит явный запрет) зарплаты и связанные с ними проблемы ищут обходные пути.
      Привет тем кто это замутил.Миллеру и Гинеру.
      Зениту и Анжи.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 марта 2017, 20:04

      Жаль что у многих наших футболистов отсутствует стремление стать личностью в мировом или европейском футболе. Видно жить серой мышкой в родной среде - это их удел.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 18:55

      Ну дык конечно, Саша! Там еще и приставать будут с улучшением качества игры, обязанностью прогрессировать и т.д. и т.п., а тут, у нас - раздолье ж безграничное... РА-СИ-Я! РА-СИ-Я!... Да за один только паспорт можно смело процентов 30 добавки просить!

      0
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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Тамхар 14 марта 2017, 19:09

      ...согласен с Вами,уважаемый,а вот я пенсионер и государство мне платит пенсию,за40 с лишним лет труда--15т.р. это я виноват или любимое правительство?

      0
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > FaTeK1945ru 15 марта 2017, 12:02

      Вы меня провоцируете, хотя сами прекарсно знаете ответ на свой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 14 марта 2017, 18:35

      Честно сказал

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 марта 2017, 16:44

      Все правильно Александр, все правильно! Зачем ехать за границу, играть там на пределе, выкладываться на полную катушку, пытаться завоевать престижные награды европейских чемпионатов или возможностью играть в Лиге Чемпионов или Европы. Можно просто сидеть дома, ничего не выигрывать, тренироваться как будто на физкультуру ходишь получать огромные, не заслуженные деньги. Вот только потом не ной Саша, что в Европе о вас никто не знает, что вас не хотят подписать и приобрести в какой нибудь клуб. Ваш удел сидеть дома, не позориться и ничего не делать. Лодырь несчастный!

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 14 марта 2017, 15:22

      Надеюсь зарплаты им урежут всё-таки и пусть пашут чтоб в Европу позвали на хорошие деньги

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 марта 2017, 14:24

      Что есть, то есть. Саша взрослый мужик. Соответственно и рассуждает как мужик, а не сопливый фанат. Мужчины работают там, где больше платят. Но только те, кто из себя что-нибудь представляет. Те же, кто никому не нужен, всю жизнь "сохраняют верность родному заводу" на должности помощника младшего подсобника и завистливо поливают в форумах грязью Мужчин, которые могут выбирать, обвиняя их в меркантильности.

      3
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 марта 2017, 14:23

      Кому ты нужен в Европе, Санек?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 марта 2017, 14:06

      Ты гля яка СУ. ..А меркантильная
      А как имидж РОССИИ. ?? А ??

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 14:01

      Вот и Самед дал ответ,
      Нахрен пахать на Большой Свет.
      Тут мячик Анже закатил
      И ты герой, и бабок море отхватил.
      А футбол? Смотрите Английскую лигу,
      Им по фигу.

      2
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