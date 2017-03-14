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  • Самедов: «Нет смысла ехать в топовые европейские клубы, если дома хорошо платят»

Самедов: «Нет смысла ехать в топовые европейские клубы, если дома хорошо платят»

14 марта 2017, 11:09
35

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о причине, по которой многие российские футболисты не решаются на переезд в клубы из Европы. Также Самедов подчеркнул, что игроки не виноваты в том, что получают много денег.

— Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

— Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.

— Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?

— Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: «Да, это действительно так». Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться, и скоро все изменится, – приводит слова Самедова «Аргументы и факты».

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (35)
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Тяп-Ляп.
1489479338
Таити-Таити,нас и здесь харашо кормют.
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MadPampers
1489479578
Вот поэтому наша сборная в такой и жопе, что всем похер на футбол, главное чтобы платили, а заплатят и так из-за лимита
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zatonn
1489479730
Там есть жёсткие условия контракта и жёсткая конкуренция за место в основе. А в России можно балду гонять, тусоваться по ночным клубам и т.д. Но хорошие зарплаты в российских клубах - явление временное, поэтому скоро зачешетесь))
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acer2003
1489480025
В топовом чемпионате надо работать, совершенствовать мастерство,пахать... А здесь,ничего не надо делать,можно ходить по полю,чесать я..а и получать пару лямов евро ,да, можно ещё шампусик пить,кальян покуривать,на тачках гонять ))) А ,футболёры не виноваты, что им такие деньги платят, они,честные отказываются, хотят з/п по 100 тыс рублей в месяц,а им насильно в карманы бабки сунут !!!!!)))) Вчера смотрел Челси- Манчестер Ю, с уровнем РФПЛ - разные планеты...... да это всем известно !!!!! Самедову + за честность ! КАК ТО ТАК !!!
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bset
1489480268
Да, хотел бы я посмотреть на человека, который согласится на снижение зарплат, когда рядом бегает такой же и получает дофига. Пример с Зенитом, Халком и Широковым с Денисовым
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sobaka120982
1489480497
Молодец,хоть один открыто сказал!!! А теперь функционеры задумайтесь опять,верны ли высказывания самедова
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kykyi
1489480713
При нормальной системе зарплата напрямую зависит от производительности и качества труда, в данном случае от заполняемости стадионов, продажи прав на трансляции. контракты со спонсорами и тд. Сейчас это все в нашем футболе извращено и не зависит от выше перечисленного, а держится только за счет бюджета страны. Но долго это продолжаться не может и скоро рухнет. Побегут из страны легионеры (уже бегут) и останутся одни неумехи, которые привыкли получать за просто так. , но и им платить не смогут. А Самедову, за откровенность, респект.
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and4ever86
1489480741
Спасибо тебе мудко за лимит! Как ты там сказал :" Лимит работает"?:))) Да, против российского футбола он работает.
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алекс88
1489484469
Лига чемпионов из года в год показывает как они обсираются выходя в Европу...если в чемпионате можно пешком переходить другую команду то в лиге надо уже бегать...а они это не умеют тк миллионы за ходьбу платят
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Виталий1
1489490684
Что есть, то есть. Саша взрослый мужик. Соответственно и рассуждает как мужик, а не сопливый фанат. Мужчины работают там, где больше платят. Но только те, кто из себя что-нибудь представляет. Те же, кто никому не нужен, всю жизнь "сохраняют верность родному заводу" на должности помощника младшего подсобника и завистливо поливают в форумах грязью Мужчин, которые могут выбирать, обвиняя их в меркантильности.
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