Самедов: «Нет смысла ехать в топовые европейские клубы, если дома хорошо платят»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о причине, по которой многие российские футболисты не решаются на переезд в клубы из Европы. Также Самедов подчеркнул, что игроки не виноваты в том, что получают много денег.

— Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

— Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну.

— Общим местом являются утверждения о том, что зарплаты наших футболистов не соответствуют уровню футбола. Вы с этим согласны?

— Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: «Да, это действительно так». Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться, и скоро все изменится, – приводит слова Самедова «Аргументы и факты».

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.