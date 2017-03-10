«ПСЖ»: «Матюиди и Верратти ходили в ночной клуб перед матчем с «Барселоной»? Позор тем, кто это пишет»

Пресс-служба «ПСЖ» выступила со словами защиты в адрес игроков парижского клуба Марко Верратти и Блейза Матюиди, которые, как сообщалось ранее, посетили ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Матюиди и Верратти посещали ночной клуб за два дня до матча с «Барселоной»? Это оскорбление в адрес нашего клуба и профессионализма футболистов. Поражение не является поводом распространять самые вредоносные из всех возможных слухов. Позор тем, в первую очередь L'Equipe, кто пишет такие новости, не проверяя достоверность фактов», – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Верратти намерен подать иск в суд за клевету в свой адрес.

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