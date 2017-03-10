Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отдыхали в ночном клубе.

Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник футболисты были замечены в клубе на мероприятии известной певицы Рианны и производителя спортивной экипировки Puma. Оба игрока покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели вместе с командой в Барселону.

Напомним, что в ответном матче против каталонского клуба «ПСЖ» уступил со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов.

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