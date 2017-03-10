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    Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

    Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отдыхали в ночном клубе.

    Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник футболисты были замечены в клубе на мероприятии известной певицы Рианны и производителя спортивной экипировки Puma. Оба игрока покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели вместе с командой в Барселону.

    Напомним, что в ответном матче против каталонского клуба «ПСЖ» уступил со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов.

    Веррати перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

    Источник: L' Equipe

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    10.03.2017 14:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:53

      менталитет сборной России оказался заразным ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 10 марта 2017, 15:54

      Что лишний раз доказывает - рас****яйство - интернациональное явление.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 10 марта 2017, 15:53

      "Профессионалы"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 марта 2017, 15:47

      Ну да, а Кавани и Ди Мария зубы перед игрой с Барселоной не почистили и поэтому выход один на один не реализовали

      6
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      Рейтинг: +800

      forward33 10 марта 2017, 15:26

      Ой загуляли -)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 марта 2017, 15:23

      Надо было тогда на цепь всех сажать и в автозаке под конвоем в Испанию переправлять

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 марта 2017, 15:12

      Судья, урод, затащил их в клуб...

      2
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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 10 марта 2017, 15:01

      Серьёзное преступление

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 марта 2017, 14:49

      В этом тоже судья виноват!!!! )))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 марта 2017, 14:35

      Главное, что там не были замечены Кокорин и Мамаев, иначе начнется.

      8
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Kulimen 10 марта 2017, 14:56

      Мысленно они были с ними!! ;)

      3
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