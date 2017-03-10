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  • Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

Игроки «ПСЖ» провели ночь в клубе перед встречей с «Барселоной»

10 марта 2017, 14:10
16

Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отдыхали в ночном клубе.

Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник футболисты были замечены в клубе на мероприятии известной певицы Рианны и производителя спортивной экипировки Puma. Оба игрока покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели вместе с командой в Барселону.

Напомним, что в ответном матче против каталонского клуба «ПСЖ» уступил со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов.

Веррати перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

Источник: L' Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Матюиди Блейз Верратти Марко
Комментарии (16)
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lekseij2007
1489144289
Началось, блин.
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marslond
1489144403
Наверно, главная причина вылета ПСЖ))))
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FanatSerj
1489144577
Интересно, вот если какой игрок перед игрой всю ночь жену или девушку будет "ублажать", об этом потом тоже напишут жуналюги, что вот смотрите не соблюдал спортивный режим. А если в PS4 всю ночь в ФИФУ туже Барсу наказывал? Вот эти журналюги перднуть порой не дадут.
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ACESANDEIGHTS
1489144787
Не хватает инфы о покупке шампанского за 100500 тыщ мильенов
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Kulimen
1489145711
Главное, что там не были замечены Кокорин и Мамаев, иначе начнется.
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Павел Буре
1489146587
В этом тоже судья виноват!!!! )))
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Protosser
1489147922
Судья, урод, затащил их в клуб...
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alex kidn
1489150023
Ну да, а Кавани и Ди Мария зубы перед игрой с Барселоной не почистили и поэтому выход один на один не реализовали
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Shinra
1489150485
Что лишний раз доказывает - рас****яйство - интернациональное явление.
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mihail200606
1489168407
менталитет сборной России оказался заразным ...
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