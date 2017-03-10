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    Верратти подаст в суд на газету L'Equipe, написавшую о посещении игроком ночного клуба перед матчем с «Барселоной»

    Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что его клиент подаст в суд на газету L'Equipe, которая ранее написала о посещении игроком ночного клуба перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

    «Точно могу сказать, что написанное в газете – абсолютная ложь. Мы подадим иск в суд. У Верратти образ святого, поэтому мы никому не позволим наносить ущерб его имиджу. Одно дело критиковать футболиста за игру на поле, другое – лезть в личную жизнь», – сказал Ди Кампли.

    Напомним, ранее сообщалось, что Верратти в компании одноклубника Блейза Матюиди посетил ночной клуб, после чего с утра отправился на игру с «Барселоной», где парижане крупно уступили со счетом 1:6 и вылетели из Лиги чемпионов.

    Веррати перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

    Источник: Football Italia

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    10.03.2017 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 22:04

      я представляю,если бы ко-ко-ко с мымаевым в свое время на сми в суд подали бы....

      0
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 10 марта 2017, 19:00

      Видимо журналисты во всем мире одинаковые?!

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 10 марта 2017, 18:59

      А у нас всегда ходят перед играми по клубам,даже писать в газетах не надо,сами снимают видео,и всем срать,кроме болельщика,после вялой игры.

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