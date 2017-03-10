Верратти подаст в суд на газету L'Equipe, написавшую о посещении игроком ночного клуба перед матчем с «Барселоной»

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что его клиент подаст в суд на газету L'Equipe, которая ранее написала о посещении игроком ночного клуба перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Точно могу сказать, что написанное в газете – абсолютная ложь. Мы подадим иск в суд. У Верратти образ святого, поэтому мы никому не позволим наносить ущерб его имиджу. Одно дело критиковать футболиста за игру на поле, другое – лезть в личную жизнь», – сказал Ди Кампли.

Напомним, ранее сообщалось, что Верратти в компании одноклубника Блейза Матюиди посетил ночной клуб, после чего с утра отправился на игру с «Барселоной», где парижане крупно уступили со счетом 1:6 и вылетели из Лиги чемпионов.

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