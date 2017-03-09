Алонсо: «Cейчас наиболее подходящее время, чтобы уйти»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал решение завершить карьеру.

«Это было непростое решение, но я считаю, что сейчас — наиболее подходящее время. Всегда думал, что лучше уйти рано, чем поздно. Я по-прежнему в хорошей форме, но сейчас — тот самый момент», — сказал 35-летний испанец в интервью клубному телевидению.

За 18 лет профессиональной карьеры Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», с которыми завоевал в общей сложности 14 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее по поводу ухода испанца из футбола высказался его экс-одноклубник Стивен Джеррард.