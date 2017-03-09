Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алонсо: «Cейчас наиболее подходящее время, чтобы уйти»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал решение завершить карьеру.

    «Это было непростое решение, но я считаю, что сейчас — наиболее подходящее время. Всегда думал, что лучше уйти рано, чем поздно. Я по-прежнему в хорошей форме, но сейчас — тот самый момент», — сказал 35-летний испанец в интервью клубному телевидению.

    За 18 лет профессиональной карьеры Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», с которыми завоевал в общей сложности 14 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

    Ранее по поводу ухода испанца из футбола высказался его экс-одноклубник Стивен Джеррард.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11