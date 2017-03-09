Хаби Алонсо попрощался с футболом

Он же не дано сказал что хочет с реалом играть в лч.До лето еще далеко.
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо разместил в Twitter пост, в котором анонсировал завершение профессиональной карьеры.
«Я жил этим. Я любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал испанец.
Ранее сообщалось о том, что хавбек завершит карьеру летом.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии 35-летний Алонсо забил три гола в 19-ти матчах. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.
twit text
— Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 марта 2017 г.