Хаби Алонсо попрощался с футболом

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо разместил в Twitter пост, в котором анонсировал завершение профессиональной карьеры.

«Я жил этим. Я любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал испанец.

Ранее сообщалось о том, что хавбек завершит карьеру летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 35-летний Алонсо забил три гола в 19-ти матчах. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.