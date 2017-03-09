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    Хаби Алонсо попрощался с футболом

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо разместил в Twitter пост, в котором анонсировал завершение профессиональной карьеры.

    «Я жил этим. Я любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал испанец.

    Ранее сообщалось о том, что хавбек завершит карьеру летом.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии 35-летний Алонсо забил три гола в 19-ти матчах. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    09.03.2017 13:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 марта 2017, 19:23

      Он же не дано сказал что хочет с реалом играть в лч.До лето еще далеко.

      1
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 9 марта 2017, 17:12

      Удачи тебе,бородатый баск!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2017, 17:04

      Ну лч на прощание надо выиграть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 9 марта 2017, 16:38

      Жаль, что он не закончил карьеру в Реале! Удачи Алонсо, ты нам много хорошего сделал!

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 9 марта 2017, 16:17

      Бавария конечно молодцы никого не выгоняют и дают играть до конца

      1
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 9 марта 2017, 14:33

      Жаль что мы не властны над временем, жаль что завершил карьеру еще одна легенда!!!!

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 9 марта 2017, 14:24

      с баварии на старости лет походу не уезжают, что лам, что алонсо. а ведь оба могут еще играть на высоком уровне

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 марта 2017, 14:19

      Он думал барса не пройдет перед друзьями сказал... уйдет из футбола если барса пройдет дальше

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 марта 2017, 14:17

      Я бы в Китай уехал, года на 2-3.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 марта 2017, 14:03

      Великий!

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