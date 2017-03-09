Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеррард — в адрес Алонсо: «Я скучал по тебе каждый день с момента, когда ты ушел из «Ливерпуля»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на решение полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру.

    «Хави, ты по-настоящему качественный игрок. Примерный джентльмен как на поле, так и за его пределами. Играть с тобой было огромным удовольствием. Я скучал по тебе каждый день с момента, когда ты ушел из «Ливерпуля». Поздравляю с идеальной карьерой и желаю тебе и твоей семье удачи в будущем», — написал англичанин в Instagram, прикрепив фотографию празднования победы в Лиге чемпионов сезона-2004/05.

    Джеррард и Алонсо выступали в центре полузащиты «красных» с 2004-го по 2009-й год.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 18:20

      Ливер, побед!!!!!!
      Хави удачи!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 9 марта 2017, 17:58

      Великие!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11