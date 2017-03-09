Джеррард — в адрес Алонсо: «Я скучал по тебе каждый день с момента, когда ты ушел из «Ливерпуля»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на решение полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру.

«Хави, ты по-настоящему качественный игрок. Примерный джентльмен как на поле, так и за его пределами. Играть с тобой было огромным удовольствием. Я скучал по тебе каждый день с момента, когда ты ушел из «Ливерпуля». Поздравляю с идеальной карьерой и желаю тебе и твоей семье удачи в будущем», — написал англичанин в Instagram, прикрепив фотографию празднования победы в Лиге чемпионов сезона-2004/05.

Джеррард и Алонсо выступали в центре полузащиты «красных» с 2004-го по 2009-й год.