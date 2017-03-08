Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Ситуация с судейством в России прекрасно видна. Кому жаловаться и писать? На деревню дедушке?»

Радимов: «Ситуация с судейством в России прекрасно видна. Кому жаловаться и писать? На деревню дедушке?»

8 марта 2017, 18:30
13

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 25-го тура ФНЛ, в котором его подопечные уступили «Нефтехимику» (0:1), раскритиковал работу арбитров, принявших ряд неоднозначных решений. По словам специалиста, эта ситуация хорошо характеризует картину судейства в российском футболе.

– Будут ли протесты со стороны «Зенита-2»? У вас есть жалобы по судейству?

– К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось.

После данного поражения «Зенит-2» расположился на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 32 очка.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. ФНЛ Зенит-2 Нефтехимик Радимов Владислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maksspartak
1488987380
да судейством все понятно давно уже
Ответить
Tostao
1488987992
... на деревню, дедушке, Виталию Леонтычу.
Ответить
андрей андреев
1488988059
Страна,победившей коррупции.
Ответить
z89
1488988097
Плохому танцору...
Ответить
84aivengo
1488989351
влад,мне пожалуйся.. дальше посмотрим...
Ответить
ZENIT-59
1488990950
ZENIT-59 К Зениту всегда было некое пренебрежение ,особенно со стороны московских арбитров,это я видел уже напротяжение многих лет.Там не заметят грубую игру, там не покажут жёлтую карточку сопернику,а за жёсткую игру в пределах правил зенитовца могли наказать. О назначении или не назначении пенальти в играх Зенита я вообще не говорю.Сколько таких случаев было ! Поэтому прав Влад Радимов:Жаловаться бесполезно!
Ответить
nik55
1488991648
зенит 2 сливают а зенит тянут за уши
Ответить
kanav67
1488992381
А разве судья не дал возможности Зениту забить хотя бы 1 раз из всех моментов. Походу пускание соплей по поводу судейства, начатое еще Адвокатом, набирает силу и сразило уже и Радимова. Если бы Зенит судили нормально, то основная команда вряд ли поднимлась выше 3 места, а Зенит-2 давно бы вылетел в ПФЛ.
Ответить
ufos73
1488993512
Что то новое Мудко замутить хочет, судейство го*но, но оно такое уже давно, все всё про него знают, ну разве только цены не раскрыли еще... Но почему именно сейчас вдруг кипишь подняли??? Подозреваю, что некоторым не нравится, что услуга "судья на час" теперь доступна многим, а не только "избранным"...
Ответить
spartach n1
1488997221
Ещё один нытик !
Ответить
Главные новости
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Все новости
Все новости
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
Вчера, 15:18
12
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
18
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+