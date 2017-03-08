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    Радимов: «Ситуация с судейством в России прекрасно видна. Кому жаловаться и писать? На деревню дедушке?»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 25-го тура ФНЛ, в котором его подопечные уступили «Нефтехимику» (0:1), раскритиковал работу арбитров, принявших ряд неоднозначных решений. По словам специалиста, эта ситуация хорошо характеризует картину судейства в российском футболе.

    – Будут ли протесты со стороны «Зенита-2»? У вас есть жалобы по судейству?

    – К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось.

    После данного поражения «Зенит-2» расположился на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 32 очка.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    08.03.2017 18:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 марта 2017, 21:20

      Ещё один нытик !

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 марта 2017, 20:18

      Что то новое Мудко замутить хочет, судейство го*но, но оно такое уже давно, все всё про него знают, ну разве только цены не раскрыли еще... Но почему именно сейчас вдруг кипишь подняли??? Подозреваю, что некоторым не нравится, что услуга "судья на час" теперь доступна многим, а не только "избранным"...

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 8 марта 2017, 19:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А разве судья не дал возможности Зениту забить хотя бы 1 раз из всех моментов. Походу пускание соплей по поводу судейства, начатое еще Адвокатом, набирает силу и сразило уже и Радимова. Если бы Зенит судили нормально, то основная команда вряд ли поднимлась выше 3 места, а Зенит-2 давно бы вылетел в ПФЛ.

      -4
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      Рейтинг: +8018

      nik55 8 марта 2017, 19:47

      зенит 2 сливают а зенит тянут за уши

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 19:43

      Не в первой что то все судьи у него виноваты - а может на самом деле з нытье и прессуют

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 8 марта 2017, 19:35

      ZENIT-59 К Зениту всегда было некое пренебрежение ,особенно со стороны московских арбитров,это я видел уже напротяжение многих лет.Там не заметят грубую игру, там не покажут жёлтую карточку сопернику,а за жёсткую игру в пределах правил зенитовца могли наказать. О назначении или не назначении пенальти в играх Зенита я вообще не говорю.Сколько таких случаев было ! Поэтому прав Влад Радимов:Жаловаться бесполезно!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 8 марта 2017, 19:30

      какие футболисты, такие и судьи.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 марта 2017, 19:09

      влад,мне пожалуйся.. дальше посмотрим...

      -1
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      Рейтинг: +124

      z89 8 марта 2017, 18:48

      Плохому танцору...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2017, 18:47

      Страна,победившей коррупции.

      -1
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