Радимов: «Ситуация с судейством в России прекрасно видна. Кому жаловаться и писать? На деревню дедушке?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 25-го тура ФНЛ, в котором его подопечные уступили «Нефтехимику» (0:1), раскритиковал работу арбитров, принявших ряд неоднозначных решений. По словам специалиста, эта ситуация хорошо характеризует картину судейства в российском футболе.

– Будут ли протесты со стороны «Зенита-2»? У вас есть жалобы по судейству?

– К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось.

После данного поражения «Зенит-2» расположился на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 32 очка.