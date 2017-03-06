Ярмоленко: «Хачериди нужен команде»

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал конфликт, который возник у руководства клуба с защитником команды Евгением Хачериди. Напомним, футболист был переведен в дубль.

«Женя взрослый парень. Думаю, они с Ребровым сами разберутся. Все знают, какой защитник Хачериди. Он, безусловно, нужен команде. Надеюсь, он будет радовать нас своей игрой», – сказал Ярмоленко в эфире программы «Профутбол».

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово выставить Хачериди на трансфер. Известно, что в его услугах проявлял заинтересованность «Зенит».