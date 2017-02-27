Киевское «Динамо» готово выставить на трансфер Хачериди, которым интересовался «Зенит»

Руководство киевского «Динамо» рассматривает вариант продажи защитника команды Евгения Хачериди в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Sportarena. Футболист перестал выкладываться на тренировках киевского коллектива, что не устраивает тренерский штаб. 29-летний игрок уже подвергался штрафным санкциям за свое поведение, но это не повлияло на его отношение.

Стоит отметить, что Хачериди пропустил матч украинской Премьер-лиги против «Зари» – тренерский штаб не включил его даже в заявку. В нем киевляне были сильнее – 2:1.

За «Динамо» игрок обороны выступает с 2008 года. За это время он провел в общей сложности 209 матчей, в которых забил семь голов. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».