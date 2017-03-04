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    Эрнани: «В матче с ЦСКА было мало футбола и много ММА»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По словам бразильца, данная игра была перенасыщена борьбой.

    Отметим, что эта встреча стала для 22-летнего футболиста первой в рамках чемпионата России. В стан сине-бело-голубых хавбек перешел из «Атлетико Паранаэнсе» в декабре 2016 года, подписав с командой пятилетний контракт.

    – Какие эмоции в вашем первом матче в РФПЛ?

    – Тяжеловато. Столкнулись с серьезным соперником.

    – Сегодня было мало футбола и много ММА?

    – Да, получилось, что так. У нас оказалось очень мало пространства для игры. Хозяева хорошо оборонялись, и это усложнило нам жизнь.

    – Плохое поле в такой ситуации больше помогло обороняющейся команде?

    – Безусловно. Мяч скакал, и атаковать было неудобно. Но все это часть футбола.

    – Луческу был нервозным после игры?

    – Нет. У нас разбора еще не было. Он предстоит на неделе. Будем разбираться, где ошиблись.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 21:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 5 марта 2017, 12:53

      ты верблуму это скажи,а он тебе скажет что это был просто балет,какое ММА?

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:49

      а ты думал налегке побегать? нет, парень, пора уклоны отрабатывать, раз биться не хочешь
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