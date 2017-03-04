Эрнани: «В матче с ЦСКА было мало футбола и много ММА»

ты верблуму это скажи,а он тебе скажет что это был просто балет,какое ММА?
Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По словам бразильца, данная игра была перенасыщена борьбой.
Отметим, что эта встреча стала для 22-летнего футболиста первой в рамках чемпионата России. В стан сине-бело-голубых хавбек перешел из «Атлетико Паранаэнсе» в декабре 2016 года, подписав с командой пятилетний контракт.
– Какие эмоции в вашем первом матче в РФПЛ?
– Тяжеловато. Столкнулись с серьезным соперником.
– Сегодня было мало футбола и много ММА?
– Да, получилось, что так. У нас оказалось очень мало пространства для игры. Хозяева хорошо оборонялись, и это усложнило нам жизнь.
– Плохое поле в такой ситуации больше помогло обороняющейся команде?
– Безусловно. Мяч скакал, и атаковать было неудобно. Но все это часть футбола.
– Луческу был нервозным после игры?
– Нет. У нас разбора еще не было. Он предстоит на неделе. Будем разбираться, где ошиблись.
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