Эрнани: «В матче с ЦСКА было мало футбола и много ММА»

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По словам бразильца, данная игра была перенасыщена борьбой.

Отметим, что эта встреча стала для 22-летнего футболиста первой в рамках чемпионата России. В стан сине-бело-голубых хавбек перешел из «Атлетико Паранаэнсе» в декабре 2016 года, подписав с командой пятилетний контракт.

– Какие эмоции в вашем первом матче в РФПЛ?

– Тяжеловато. Столкнулись с серьезным соперником.

– Сегодня было мало футбола и много ММА?

– Да, получилось, что так. У нас оказалось очень мало пространства для игры. Хозяева хорошо оборонялись, и это усложнило нам жизнь.

– Плохое поле в такой ситуации больше помогло обороняющейся команде?

– Безусловно. Мяч скакал, и атаковать было неудобно. Но все это часть футбола.

– Луческу был нервозным после игры?

– Нет. У нас разбора еще не было. Он предстоит на неделе. Будем разбираться, где ошиблись.

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