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    Гендиректор «Шахтера»: «После вылета из Лиги Европы жизнь не остановилась. Мы настроены на чемпионат»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о состоянии команды после прекращения борьбы в Лиге Европы. Донецкий клуб на стадии 1/16-й финала уступил «Сельте» с суммарным счетом 0:2.

    «Вылет из еврокубков получился очень болезненным, ведь для нас чемпионат Украины – это плацдарм для еврокубков. Поражение от «Сельты» стало сильным психологическим и моральным ударом по ребятам, по клубу.

    Настроение было очень плохое, поэтому нам очень нужно было выиграть у «Ворсклы» (2:1), ведь соперник сильный, а ситуация у нас была не очень. Теперь мы вышли из этого пике и нормально настроены на чемпионат. Жизнь не остановилась», – заявил Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1».

    «Горняки» лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая «Динамо» на десять очков. Завтра подопечные Паулу Фонсеки сыграют с «Волынью» в матче 20-го тура.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 21:37
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