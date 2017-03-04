Гендиректор «Шахтера»: «После вылета из Лиги Европы жизнь не остановилась. Мы настроены на чемпионат»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о состоянии команды после прекращения борьбы в Лиге Европы. Донецкий клуб на стадии 1/16-й финала уступил «Сельте» с суммарным счетом 0:2.

«Вылет из еврокубков получился очень болезненным, ведь для нас чемпионат Украины – это плацдарм для еврокубков. Поражение от «Сельты» стало сильным психологическим и моральным ударом по ребятам, по клубу.

Настроение было очень плохое, поэтому нам очень нужно было выиграть у «Ворсклы» (2:1), ведь соперник сильный, а ситуация у нас была не очень. Теперь мы вышли из этого пике и нормально настроены на чемпионат. Жизнь не остановилась», – заявил Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1».

«Горняки» лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая «Динамо» на десять очков. Завтра подопечные Паулу Фонсеки сыграют с «Волынью» в матче 20-го тура.