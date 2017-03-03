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    Ролан Гусев: «Кокорин? Кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об инциденте, в который попал нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе движения.

    – Кокорин вновь попал в скандал – по сведениям СМИ, игрок в конце февраля нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Мы его теряем?

    – К Кокорину приковано повышенное внимание, поэтому каждый его поступок будут рассматривать под микроскопом. Не знаю, что там произошло – проехал он на красный свет, не успел остановиться или еще чего-нибудь, но, считаю, надо оставить его в покое. Это дело «Зенита» и самого футболиста.

    Самому Саше надо внимательнее относиться к своей персоне, чтобы таких моментов не было. И на всю критику отвечать на поле. Он ведь – хороший игрок. Иначе бы о нем столько не говорили. Может ли человек в 25 лет взяться за ум? Это все индивидуально: кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина.

    Добавим, что за свое поведение Кокорин может получить денежный штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.03.2017 22:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:11

      анфан террибль

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 4 марта 2017, 10:14

      хоть таким способом желает засветится----на поле 0

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 4 марта 2017, 09:29

      Смотрю на игру Зенита и не вижу Кокорина особо,,,открываешь спортивные издания везде Кокорин,Господа журналиста хватит уже пиарить весьма среднего футболиста

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > slavutiq70 4 марта 2017, 11:16

      Это спецом делается может кому в интервью отказал - как шакалы преследуют парня

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > ijgjr 4 марта 2017, 13:13

      " ты отказала мне два раза , не хочу сказала ты , такая вот зараза , девушка моей мечты "

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2017, 06:45

      "Проехал он на красный свет, не успел остановиться... это дело «Зенита» и самого футболиста". Точно, Гуся утомило весеннее солнышко. Надо всех Мар, шмар, Гусей и Кокошек, всех неадекватных рассматривать с особой строгостью.

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 4 марта 2017, 00:31

      Этот Кокорин - мудила чёрт гороховый. Он же подставляет клуб, себя и тех, кто ему доверял ..Докатился до уровня шМары.. Ладно играл бы достойно , а так - понтовик-затейник.... "И у кого футбола нет в душе, кого не тронут зрителей созвучья,- способен на обман, измену, хитрость!... Не дам такому..." (В.И. Шекспир). Хи.

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      Рейтинг: +675

      kagorich > GoLenaStop 4 марта 2017, 00:59

      Если так наказывать как в концовке творения Шекспира, то может подействует. А так челу просто по болту, он сам не в понятках, что от него хотят и что он делает не так. Мама с папой ,к сожалению, не привили.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > GoLenaStop 4 марта 2017, 11:18

      и чем он подставляет клуб он что находится в пансионате благородных девиц

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 3 марта 2017, 23:27

      Если подобным звёздам за результативные действия платить,они и 10 т рублей не заработают,не говоря про бентли......

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 22:21

      Кто то и в 30 лет можт быть ребёнком,а этот в 25 уже козёл драный.

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