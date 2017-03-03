Ролан Гусев: «Кокорин? Кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об инциденте, в который попал нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе движения.

– Кокорин вновь попал в скандал – по сведениям СМИ, игрок в конце февраля нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Мы его теряем?

– К Кокорину приковано повышенное внимание, поэтому каждый его поступок будут рассматривать под микроскопом. Не знаю, что там произошло – проехал он на красный свет, не успел остановиться или еще чего-нибудь, но, считаю, надо оставить его в покое. Это дело «Зенита» и самого футболиста.

Самому Саше надо внимательнее относиться к своей персоне, чтобы таких моментов не было. И на всю критику отвечать на поле. Он ведь – хороший игрок. Иначе бы о нем столько не говорили. Может ли человек в 25 лет взяться за ум? Это все индивидуально: кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина.

Добавим, что за свое поведение Кокорин может получить денежный штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.