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  • Ролан Гусев: «Кокорин? Кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина»

Ролан Гусев: «Кокорин? Кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина»

3 марта 2017, 22:12
11

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об инциденте, в который попал нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками ГИБДД за езду по встречной полосе движения.

– Кокорин вновь попал в скандал – по сведениям СМИ, игрок в конце февраля нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Мы его теряем?

– К Кокорину приковано повышенное внимание, поэтому каждый его поступок будут рассматривать под микроскопом. Не знаю, что там произошло – проехал он на красный свет, не успел остановиться или еще чего-нибудь, но, считаю, надо оставить его в покое. Это дело «Зенита» и самого футболиста.

Самому Саше надо внимательнее относиться к своей персоне, чтобы таких моментов не было. И на всю критику отвечать на поле. Он ведь – хороший игрок. Иначе бы о нем столько не говорили. Может ли человек в 25 лет взяться за ум? Это все индивидуально: кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 – уже взрослый мужчина.

Добавим, что за свое поведение Кокорин может получить денежный штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Гусев Ролан Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Тяп-Ляп.
1488568906
Кто то и в 30 лет можт быть ребёнком,а этот в 25 уже козёл драный.
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BorisoW
1488572867
Если подобным звёздам за результативные действия платить,они и 10 т рублей не заработают,не говоря про бентли......
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GoLenaStop
1488576679
Этот Кокорин - мудила чёрт гороховый. Он же подставляет клуб, себя и тех, кто ему доверял ..Докатился до уровня шМары.. Ладно играл бы достойно , а так - понтовик-затейник.... "И у кого футбола нет в душе, кого не тронут зрителей созвучья,- способен на обман, измену, хитрость!... Не дам такому..." (В.И. Шекспир). Хи.
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serppion
1488599126
"Проехал он на красный свет, не успел остановиться... это дело «Зенита» и самого футболиста". Точно, Гуся утомило весеннее солнышко. Надо всех Мар, шмар, Гусей и Кокошек, всех неадекватных рассматривать с особой строгостью.
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slavа0508
1488608969
Смотрю на игру Зенита и не вижу Кокорина особо,,,открываешь спортивные издания везде Кокорин,Господа журналиста хватит уже пиарить весьма среднего футболиста
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nik55
1488611689
хоть таким способом желает засветится----на поле 0
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АНТИЛОПА ГНУ
1488622307
анфан террибль
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