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  • Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч или лишиться водительских прав на четыре-шесть месяцев

Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч или лишиться водительских прав на четыре-шесть месяцев

2 марта 2017, 20:14
17

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав за езду по встречной полосе движения. Об этом рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин.

«Статьей предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Учитывая ранее неоднократно совершенные водителем нарушения правил дорожного движения, материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в суд», – сказал Шапкин.

Напомним, ранее Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД за устроенную гонку по встречной полосе движения.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (17)
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kanav67
1488476474
Информация ложная. Штраф 5000 руб за такое нарушение, несли это нарушение зафиксировано камерой. При фиксации такого нарушения работником ГИБДД с составлением протокола на месте , что и было сделано в данном случае, лишение без вариантов. Кроме того есть информация о неоднократности нарушений ПДД. Так что вряд ли и адвокат поможет с учетом резонансности дела.
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Челнинец
1488476479
5 тысяч для него это не деньги, лишайте прав!!
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Бриг
1488477499
Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста.
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Павел Амурский
1488479561
Лучше его отправить в колонию для малолеток.
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deinego77@yandex.ru
1488480524
Ему в депутаты от едроссии надо. Всё простят!
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ijgjr
1488482573
Да что это ему - наймет водителя
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nemolod
1488483062
Скорее всего права отберут,раз нарушал неоднократно!
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пряник929
1488484395
Не в коня корм.... так сегодня с утра Сатановский прокомментировал поступок Кокорина. Деньги не сделали его лучше, умнее и счастливей.... может пора ему в глушь, в деревню и пахать??? Как футболист он переценен.... зазвездился дальше некуда, цену деньгам не знает... Может ему бойкот всероссийский объявить???
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bringing
1488490066
Туалеты мыть её на показ
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Protosser
1488524795
Ух, как они его!! Аж 5 тысяч могут отобрать! У человека, который 5-тысячными купюрами камин разжигает, наверное..
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