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    Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч или лишиться водительских прав на четыре-шесть месяцев

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав за езду по встречной полосе движения. Об этом рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин.

    «Статьей предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Учитывая ранее неоднократно совершенные водителем нарушения правил дорожного движения, материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в суд», – сказал Шапкин.

    Напомним, ранее Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД за устроенную гонку по встречной полосе движения.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2017 20:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 10:06

      Ух, как они его!! Аж 5 тысяч могут отобрать!
      У человека, который 5-тысячными купюрами камин разжигает, наверное..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 3 марта 2017, 00:27

      Туалеты мыть её на показ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 марта 2017, 22:53

      Не в коня корм.... так сегодня с утра Сатановский прокомментировал поступок Кокорина. Деньги не сделали его лучше, умнее и счастливей.... может пора ему в глушь, в деревню и пахать??? Как футболист он переценен.... зазвездился дальше некуда, цену деньгам не знает... Может ему бойкот всероссийский объявить???

      2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 2 марта 2017, 22:31

      Скорее всего права отберут,раз нарушал неоднократно!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > nemolod 2 марта 2017, 22:57

      Или пять штук заплатит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 марта 2017, 22:22

      Да что это ему - наймет водителя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 марта 2017, 21:48

      Ему в депутаты от едроссии надо. Всё простят!

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 марта 2017, 21:32

      Лучше его отправить в колонию для малолеток.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 марта 2017, 20:58

      Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Бриг 2 марта 2017, 21:09

      Это тебе кто такое разказал?????

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 марта 2017, 20:45

      5К, смешно для него

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 марта 2017, 20:44

      Мдааа...как он такое наказание то переживет

      0
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