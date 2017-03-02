Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч или лишиться водительских прав на четыре-шесть месяцев

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или же лишен водительских прав за езду по встречной полосе движения. Об этом рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин.

«Статьей предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Учитывая ранее неоднократно совершенные водителем нарушения правил дорожного движения, материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в суд», – сказал Шапкин.

Напомним, ранее Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД за устроенную гонку по встречной полосе движения.