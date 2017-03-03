Пейчинович: «Главная задача «Локомотива» – первая четверка в РФПЛ»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о целях московской команды на оставшуюся часть сезона. По словам футболиста, железнодорожникам нужно хорошо выступить сразу в двух турнирах.

«Кубок — действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с «Уфой» нас ждет очень серьезное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет еще сложнее — вне зависимости от соперника.

Но никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места», — сказал Пейчинович.

Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Локомотив» располагается на десятой позиции в турнирной таблице.