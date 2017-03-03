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    Пейчинович: «Главная задача «Локомотива» – первая четверка в РФПЛ»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о целях московской команды на оставшуюся часть сезона. По словам футболиста, железнодорожникам нужно хорошо выступить сразу в двух турнирах.

    «Кубок — действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с «Уфой» нас ждет очень серьезное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет еще сложнее — вне зависимости от соперника.

    Но никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места», — сказал Пейчинович.

    Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Локомотив» располагается на десятой позиции в турнирной таблице.

    Источник: Известия

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    03.03.2017 18:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 марта 2017, 08:02

      Сёмину конечно желаю успеха , но думаю в четвёрку не попадут .

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 марта 2017, 19:09

      Планы , прям наполеоновские

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