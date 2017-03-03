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  • Дмитрий Комбаров: «За жестикуляцией Эмери можно смотреть бесконечно, а Якин под строгий костям надевал спортивную обувь»

Дмитрий Комбаров: «За жестикуляцией Эмери можно смотреть бесконечно, а Якин под строгий костям надевал спортивную обувь»

3 марта 2017, 01:04
5

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о необычных поступках бывших главных тренеров московского клуба Унаи Эмери и Мурата Якина. По его словам, испанский специалист отличался незабываемой жестикуляцией, а швейцарец – странным стилем в одежде.

– Про Эмери вы как-то высказывали – не хватило ему в «Спартаке» кнута…

– Да, кнута у него не оказалось.

– Зато у каждого тренера есть черточка, над которой команда посмеивается. Бесков, например, выходя из «мерседеса», отвинчивал значок с капота и клал в карман. Футболисты были в восторге. За Эмери что замечали?

– Он так жестикулировал! Настолько ярко это смотрелось, что можно было наблюдать бесконечно. А посмеивались над другим. На теории заговорит о чем-то, прервется на полуслове – и приложит пальцы к вискам. Замрет на секунду. Или за переносицу возьмется. Причем не терял мысль – просто думал, как лучше донести. Понятно, что это не спектакль, изнутри шло.

– Кто особенно талантливо это пародировал?

– А вы догадайтесь…

– Все понятно, Дзюба.

– Дзюба вообще веселый парень!

– У Якина потешная привычка была?

– Да, угорали… Но я не буду говорить, какая, это немного пошло. Еще под строгий костюм Якин мог спортивную обувь надеть, «Аляску». Тоже смеялись.

Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году, а Якин – в период с 2014 по 2015 год. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Эмери Унаи Якин Мурат
Комментарии (5)
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sciline10
1488493777
Господи, увольте уже своих редакторов, или отправьте их в школу доучиваться, почему даже в заголовках у вас постоянно грамматические и пунктуационные ошибки?
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MUFC_2000
1488508949
Костям... Ухахах... Сижу и думаю, о каких костях речь)
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Revolver76
1488529527
о смешных привычках же статья - вот намеренно начали смешить уже в заглавии )))))))))))))))))
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okolofutbola
1488549078
У сайта-работники тупые бездари.Прежде чем выставить статью в народ,нужно ее прочитать.ДИБИЛЫ.
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