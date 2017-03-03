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    Дмитрий Комбаров: «За жестикуляцией Эмери можно смотреть бесконечно, а Якин под строгий костям надевал спортивную обувь»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о необычных поступках бывших главных тренеров московского клуба Унаи Эмери и Мурата Якина. По его словам, испанский специалист отличался незабываемой жестикуляцией, а швейцарец – странным стилем в одежде.

    – Про Эмери вы как-то высказывали – не хватило ему в «Спартаке» кнута…

    – Да, кнута у него не оказалось.

    – Зато у каждого тренера есть черточка, над которой команда посмеивается. Бесков, например, выходя из «мерседеса», отвинчивал значок с капота и клал в карман. Футболисты были в восторге. За Эмери что замечали?

    – Он так жестикулировал! Настолько ярко это смотрелось, что можно было наблюдать бесконечно. А посмеивались над другим. На теории заговорит о чем-то, прервется на полуслове – и приложит пальцы к вискам. Замрет на секунду. Или за переносицу возьмется. Причем не терял мысль – просто думал, как лучше донести. Понятно, что это не спектакль, изнутри шло.

    – Кто особенно талантливо это пародировал?

    – А вы догадайтесь…

    – Все понятно, Дзюба.

    – Дзюба вообще веселый парень!

    – У Якина потешная привычка была?

    – Да, угорали… Но я не буду говорить, какая, это немного пошло. Еще под строгий костюм Якин мог спортивную обувь надеть, «Аляску». Тоже смеялись.

    Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году, а Якин – в период с 2014 по 2015 год. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 01:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 3 марта 2017, 16:51

      У сайта-работники тупые бездари.Прежде чем выставить статью в народ,нужно ее прочитать.ДИБИЛЫ.

      1
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 3 марта 2017, 11:25

      о смешных привычках же статья - вот намеренно начали смешить уже в заглавии )))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 3 марта 2017, 05:42

      Костям... Ухахах... Сижу и думаю, о каких костях речь)

      3
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      Рейтинг: +108

      sciline10 3 марта 2017, 01:29

      Господи, увольте уже своих редакторов, или отправьте их в школу доучиваться, почему даже в заголовках у вас постоянно грамматические и пунктуационные ошибки?

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > sciline10 3 марта 2017, 07:35

      Они и так уже уволены по-моему) Если вообще были когда-то.

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