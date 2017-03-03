Дмитрий Комбаров: «За жестикуляцией Эмери можно смотреть бесконечно, а Якин под строгий костям надевал спортивную обувь»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о необычных поступках бывших главных тренеров московского клуба Унаи Эмери и Мурата Якина. По его словам, испанский специалист отличался незабываемой жестикуляцией, а швейцарец – странным стилем в одежде.

– Про Эмери вы как-то высказывали – не хватило ему в «Спартаке» кнута…

– Да, кнута у него не оказалось.

– Зато у каждого тренера есть черточка, над которой команда посмеивается. Бесков, например, выходя из «мерседеса», отвинчивал значок с капота и клал в карман. Футболисты были в восторге. За Эмери что замечали?

– Он так жестикулировал! Настолько ярко это смотрелось, что можно было наблюдать бесконечно. А посмеивались над другим. На теории заговорит о чем-то, прервется на полуслове – и приложит пальцы к вискам. Замрет на секунду. Или за переносицу возьмется. Причем не терял мысль – просто думал, как лучше донести. Понятно, что это не спектакль, изнутри шло.

– Кто особенно талантливо это пародировал?

– А вы догадайтесь…

– Все понятно, Дзюба.

– Дзюба вообще веселый парень!

– У Якина потешная привычка была?

– Да, угорали… Но я не буду говорить, какая, это немного пошло. Еще под строгий костюм Якин мог спортивную обувь надеть, «Аляску». Тоже смеялись.

Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году, а Якин – в период с 2014 по 2015 год. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.