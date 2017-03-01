Бородюк: «Хиддинк поменял менталитет игроков сборной»

Новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о форварде «Кайрата» Андрее Аршавине, который, по его мнению, находится сейчас в хорошем физическом состоянии. Но он не стал высказываться на тему привлечения ветерана в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Напомним, что Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам 2016 года.

– Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.

– Это дело главного тренера команды.

– Но Аршавин соответствует ее уровню?

– Сейчас Андрей в хорошем физическом состоянии, а мастерство у него не отнять. Во всем мире уже давно поняли, что в паспорт игроку смотреть не имеет смысла.

– Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Евро-2016, когда в штабе команды вы не работали.

– Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Евро стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…

– … Пьют шампанское.

– Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина. Как-то Андрей приехал в сборную из «Арсенала» для подготовки к матчу с Уэльсом. Были проблемы с ногой, Гус попросил: «Спроси Аршавина, сможет ли играть?» Аршавин ответил, что за сборную России готов всегда. То поколение действительно очень цельное, тот успех – заслуга ребят и Гуса Хиддинка, который поменял менталитет.