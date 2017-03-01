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    Бородюк: «Хиддинк поменял менталитет игроков сборной»

    Новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о форварде «Кайрата» Андрее Аршавине, который, по его мнению, находится сейчас в хорошем физическом состоянии. Но он не стал высказываться на тему привлечения ветерана в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Напомним, что Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам 2016 года.

    – Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.

    – Это дело главного тренера команды.

    – Но Аршавин соответствует ее уровню?

    – Сейчас Андрей в хорошем физическом состоянии, а мастерство у него не отнять. Во всем мире уже давно поняли, что в паспорт игроку смотреть не имеет смысла.

    – Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Евро-2016, когда в штабе команды вы не работали.

    – Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Евро стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…

    – … Пьют шампанское.

    – Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина. Как-то Андрей приехал в сборную из «Арсенала» для подготовки к матчу с Уэльсом. Были проблемы с ногой, Гус попросил: «Спроси Аршавина, сможет ли играть?» Аршавин ответил, что за сборную России готов всегда. То поколение действительно очень цельное, тот успех – заслуга ребят и Гуса Хиддинка, который поменял менталитет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 марта 2017, 11:56

      Хиддинг поменял менталитет,а Слуцкер вернул на место: Мы-говно!...И слинял в Англию.

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