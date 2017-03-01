Непомнящий: «Краснодар» – фаворит в матче со «Спартаком»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и «Спартака», который состоится в 18-м туре чемпионата России.

«Сегодняшний «Спартак» силен тем, чего не хватает «Зениту». Духом, спартаковским духом. Если «Спартак» в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.

Фаворит в следующей игре – «Краснодар». Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры. Если «Спартак» будет в своем оптимальном составе, с Адриано и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля.

Но если «Спартак» обыграет «Краснодар», то их будет сложно остановить», – рассказал Непомнящий в эфире телеканала «Россия 24».

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» состоится в воскресенье, 5 марта, в 16:30 по московскому времени.