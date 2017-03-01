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    Непомнящий: «Краснодар» – фаворит в матче со «Спартаком»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и «Спартака», который состоится в 18-м туре чемпионата России.

    «Сегодняшний «Спартак» силен тем, чего не хватает «Зениту». Духом, спартаковским духом. Если «Спартак» в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.

    Фаворит в следующей игре – «Краснодар». Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры. Если «Спартак» будет в своем оптимальном составе, с Адриано и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля.

    Но если «Спартак» обыграет «Краснодар», то их будет сложно остановить», – рассказал Непомнящий в эфире телеканала «Россия 24».

    Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» состоится в воскресенье, 5 марта, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 06:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 2 марта 2017, 13:44

      они с уралом тоже были фаворитами, хотя очень хочеться чтобы они разобрались со спартаком. удачи и хорошей игры быкам

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 марта 2017, 17:19

      Был бы фаворитом, если бы не окосолапевший вчера Федя. За это время разве ему ноги поправят? "Спартаку" нужно Клаэссона держать и все у него будет хорошо.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2017, 15:17

      Спартак не Урал разберется с быками на раз два

      -2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 марта 2017, 14:11

      А я все думал, чего же Зениту не хватает? А оказалось "спартаковского духа"! Или всё же Спартаковского, того самого?..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2017, 14:01

      Какого хрена, он фаворит, после вчерашней безвольной игры!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Zeff 1 марта 2017, 14:08

      Именно по этому...

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 марта 2017, 13:13

      Да тут вообще ни чего не понятно, особенно после вчерашней игры с Уралом. А у Спартака даже стартовый состав назвать не возможно...

      -1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 1 марта 2017, 12:59

      да ну нафиг

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 марта 2017, 12:48

      Прогноз Непомнящего (при всем к нему уважении) какой-то смутный. Если ветер подует слева - забрызгаете правую штанину, а если справа - мокрой будет другая, левая.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 1 марта 2017, 11:30

      Давно говорю Краснодар побеждает исключительно на на воле игроков а плана игры как таковой нету -как и показала игра с Уралом - Спартак ему не одолеть

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 марта 2017, 11:30

      будет очень интересно

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