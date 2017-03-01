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Непомнящий: «Краснодар» – фаворит в матче со «Спартаком»

1 марта 2017, 06:15
21

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на предстоящий матч «Краснодара» и «Спартака», который состоится в 18-м туре чемпионата России.

«Сегодняшний «Спартак» силен тем, чего не хватает «Зениту». Духом, спартаковским духом. Если «Спартак» в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи.

Фаворит в следующей игре – «Краснодар». Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры. Если «Спартак» будет в своем оптимальном составе, с Адриано и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля.

Но если «Спартак» обыграет «Краснодар», то их будет сложно остановить», – рассказал Непомнящий в эфире телеканала «Россия 24».

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» состоится в воскресенье, 5 марта, в 16:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Непомнящий Валерий
Комментарии (21)
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vladimir-7
1488348423
Зениту такой дух, как у Спартака совсем не нужен. А вот на Краснодар большие надежды.
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ZENIT-59
1488355827
ZENIT-59:Мне думается, что игра буде очень живой.Спартак будет стремиться к победе так как рядом конкуренты дышат в спину и проиграть-дать шанс Зениту, Краснодар же после проигрыша Уралу захочет реабилитироваться.Ведь проиграть ведя в счёте 3-0-это очень больно.считаю, что Краснодару победа в этом матче нужна больше в психологическом плане.
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ijgjr
1488357050
Давно говорю Краснодар побеждает исключительно на на воле игроков а плана игры как таковой нету -как и показала игра с Уралом - Спартак ему не одолеть
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serppion
1488361730
Прогноз Непомнящего (при всем к нему уважении) какой-то смутный. Если ветер подует слева - забрызгаете правую штанину, а если справа - мокрой будет другая, левая.
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ufos73
1488363210
Да тут вообще ни чего не понятно, особенно после вчерашней игры с Уралом. А у Спартака даже стартовый состав назвать не возможно...
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Zeff
1488366114
Какого хрена, он фаворит, после вчерашней безвольной игры!
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Bivaliy67
1488366689
А я все думал, чего же Зениту не хватает? А оказалось "спартаковского духа"! Или всё же Спартаковского, того самого?..
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Garrincha58
1488370635
Спартак не Урал разберется с быками на раз два
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Тамхар
1488377973
Был бы фаворитом, если бы не окосолапевший вчера Федя. За это время разве ему ноги поправят? "Спартаку" нужно Клаэссона держать и все у него будет хорошо.
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MURAD F. A.
1488451478
они с уралом тоже были фаворитами, хотя очень хочеться чтобы они разобрались со спартаком. удачи и хорошей игры быкам
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