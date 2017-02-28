Тарханов – о победе над «Краснодаром»: «Уралу» повезло, так бывает»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился эмоциями после невероятной победы над «Краснодаром» (3:3, 4:3 – по пенальти) во встрече 1/4 финала Кубка России. Специалист назвал везением успех екатеринбуржцев в этом захватывающем матче.

«Шмелям» удалось отыграться со счета 0:3 и выиграть в серии пенальти.

– Очень плохо начали, пропустили три гола, ничего не получалось. Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент – здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили – это везение. Так бывает.

– Насколько неожиданной стала игра Клаэссона для вас?

– Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.

– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 3:0?

– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.