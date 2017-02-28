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  • Тарханов – о победе над «Краснодаром»: «Уралу» повезло, так бывает»

Тарханов – о победе над «Краснодаром»: «Уралу» повезло, так бывает»

28 февраля 2017, 23:23
21

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился эмоциями после невероятной победы над «Краснодаром» (3:3, 4:3 – по пенальти) во встрече 1/4 финала Кубка России. Специалист назвал везением успех екатеринбуржцев в этом захватывающем матче.

«Шмелям» удалось отыграться со счета 0:3 и выиграть в серии пенальти.

– Очень плохо начали, пропустили три гола, ничего не получалось. Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент – здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили – это везение. Так бывает.

– Насколько неожиданной стала игра Клаэссона для вас?

– Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.

– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 3:0?

– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Урал Краснодар Тарханов Александр
Комментарии (21)
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Cuervo
1488316612
Поздравляю Урал с Победой,даже при счете 3:0 рук не упустили и добились своего
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qw3rty33
1488320753
Урал молодец!!!
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forward33
1488320933
Везение нужно заслужить))
Ответить
пряник929
1488336115
Серьезней надо относиться к своей работе, профессионально
Ответить
artem 81
1488336354
Молодцы УРАЛ!!! И куда же теперь купят Смолова, а сидел на матч тв выёживался.
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овертайм
1488336359
а если бы дома играли ваще хана краснодару)))
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Зэб
1488343912
Урал молодцы.Опустили с небес на землю быков,а то возомнили себя после СПАРТЫ ЧЕМПИОНАМИ всея земли.
Ответить
pegas1276
1488348180
красавцы, не сдались и играли до последнего... вот как надо бится за золото ЧР, каждый матч у ЦСКА должен быть таким)))
Ответить
Sanches 1204
1488349560
В чём-то повезло,но и мячи тоже не сами забились
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firs04
1488352005
Без везения в футболе не бывает
Ответить
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