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  • Шалимов: «Краснодар» по ходу игры с «Уралом» расслабился, развалился»

Шалимов: «Краснодар» по ходу игры с «Уралом» расслабился, развалился»

28 февраля 2017, 23:14
17

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал катастрофой поражение от «Урала» (3:3, 4:3 – по пенальти) в четвертьфинальном поединке Кубка России. По словам специалиста, после того, как счет стал разгромным в пользу «быков», команда попросту расслабилась, а после и вовсе развалилась.

– Катастрофа. Это и весь комментарий. Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти... надо разобраться. Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы каким-то образом умудрились пропустить три мяча. Ошибки – наверно, психология, мы будем разговаривать с ребятами. Посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло. До игры мы говорили, что надо быть собраннее, потому что важно быть настороже, когда все удачно складывается. Надо понять, что произошло. Надо уметь терпеть, дожимать, не разваливаться. Теперь надо восстановиться, у нас «Спартак» впереди.

– В матче не все получалось у Смолова. Чем было обусловлено именно его пробитие пенальти в серии?

– Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили.

– Есть мнение, что «Краснодар» не может настроиться на более слабых соперников. Так ли это?

– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. И что с этим делать, тоже надо понять. Было видно, что «Уралу» тяжело. А потом у нас обрезы, стандарты... Расслабились по ходу игры, развалились.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Урал Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (17)
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Zeff
1488313454
Соберитесь вместе, поплачьте.
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Kulima
1488317515
Помнится, не так давно, Шалимов втирал, что Краснодар это сильнейший клуб в России
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RedWhiteFans2
1488318771
Это классика рассабухи. Не они первые не они последние. Главное для нас игроков футбольного покера прочитать этих "дебилов".
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Zeff
1488327240
Это Шалимов расслабился и развалился. Привык баб тренировать. Разве же можно ему настоящую команду доверить.
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MrRonRSM
1488343418
Больше всего жаль Федю слил игру (((
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Тамхар
1488347611
Да, блииин! А ты зачем у бровки торчишь?! Смотришь, как они у тебя разваливаются? Украли ты и Смолов у Галицкого Кубок России этого года! Я не знаю, что я бы на его месте с вами - двумя чудаками на известную букву - сделал бы! Хотя, впрочем, знаю: тебя бы дубль самый последний отправил трениоровать, а Федю - в Китай, в Европе его, ишака такого, никто не возьмет теперь и в "Краснодаре" он не нужен, теперь у "Краснодара" Клаэссон есть.
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Ник_ЦСКА
1488348700
Смолова и Крицюка - на мыло! Так играть нельзя в приличной команде.
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Ник_ЦСКА
1488348829
Зря Ари отпустили - аукнется, пролетят мимо Еврокубков.
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nemolod
1488353285
Уральская команда хорошо проэкзаменовала перед матчем с Сельтой,выявив слабые места в краснодарской команде,главной из которой является неумение играть по счету,потому что расслабленность является ее главной причиной и это очень тревожный сигнал для главного тренера!
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Kurp
1488355489
Урал заслужил победу! Таким должен быть весь российский футбол, играть через не могу.
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