Шалимов: «Краснодар» по ходу игры с «Уралом» расслабился, развалился»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал катастрофой поражение от «Урала» (3:3, 4:3 – по пенальти) в четвертьфинальном поединке Кубка России. По словам специалиста, после того, как счет стал разгромным в пользу «быков», команда попросту расслабилась, а после и вовсе развалилась.

– Катастрофа. Это и весь комментарий. Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти... надо разобраться. Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы каким-то образом умудрились пропустить три мяча. Ошибки – наверно, психология, мы будем разговаривать с ребятами. Посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло. До игры мы говорили, что надо быть собраннее, потому что важно быть настороже, когда все удачно складывается. Надо понять, что произошло. Надо уметь терпеть, дожимать, не разваливаться. Теперь надо восстановиться, у нас «Спартак» впереди.

– В матче не все получалось у Смолова. Чем было обусловлено именно его пробитие пенальти в серии?

– Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили.

– Есть мнение, что «Краснодар» не может настроиться на более слабых соперников. Так ли это?

– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. И что с этим делать, тоже надо понять. Было видно, что «Уралу» тяжело. А потом у нас обрезы, стандарты... Расслабились по ходу игры, развалились.