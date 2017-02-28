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  • Президент «Урала»: «Смолов – лучший игрок России. Ему надо попробовать свои силы за рубежом»

Президент «Урала»: «Смолов – лучший игрок России. Ему надо попробовать свои силы за рубежом»

28 февраля 2017, 08:13
5

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» признался, что высоко оценивает игру нападающего «быков» Федора Смолова. По мнению Иванова, российскому форварду необходимо продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

– Вашей команде предстоит сдерживать Смолова. Адвокат не считает его топовым игроком, Шалимов с голландцем не согласен. Ваше мнение?

– Ну конечно, Федор – топовый футболист! Какие могут быть сомнения? Лучший игрок нашей страны. Впервые за долгие годы россиянин стал лучшим бомбардиром. Разве это не показатель? Я работал со Смоловым, видел, как он пашет. Мало ли что там говорит Адвокат? Пусть следит за своими футболистами. В этом споре я на стороне Шалимова. Он тренер, который видит Федю в ежедневном режиме. Да и сам Игорь Михайлович был топовым игроком. Он знает толк в классных исполнителях. Адвокат – великий тренер, но здесь он не прав.

– Павлюченко может служить для Смолова примером для подражания?

– Если вы имеете в виду отъезд в Европу, считаю, что Смолову надо попробовать свои силы на Западе. А здесь мы постараемся подготовить новых футболистов. Надеюсь, Смолов докажет, что он топовый игрок за рубежом.

Напомним, что Смолов выступал за «Урал» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий забил десять голов в 12 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Смолов Федор Адвокат Дик
Комментарии (5)
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dimid
1488260551
посмотрим на Смолова весной, пока что рано давать лучшего игрока!
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Garrincha58
1488261905
давай те еще Кокорина лучшим назовем, а они почти одинаковы у нас в стране нет топовых игроков и Адвокаат прав
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zico2205
1488266183
Не уверен,что Смолов- лучший...Половина игроков Ростова составит ему конкуренцию...
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Виталич
1488268215
да пробовал он уже в Голландии..выгнали..но стремиться ему все равно надо..
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