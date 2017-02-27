Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» на «Велодроме» и вышел на второе место

Центральный матч 27-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Пари Сен-Жермен» завершился уверенной победой команды Унаи Эмери. Среди парижан голами отметились Маркиньос, Эдинсон Кавани, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Блейз Матюиди. Единственный гол в составе хозяев провел Род Фанни.

«ПСЖ» набрал 59 очков и подвинул «Ниццу» со второй строчки в виду лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Олимпик» с 39-ю баллами по-прежнему седьмой.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

Марсель — ПСЖ — 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Маркиньос, 6; 0:2 — Кавани, 16; 0:3 — Моура, 50; 0:4 — Дракслер, 61; 1:4 — Фанни, 70; 1:5 — Матюиди, 72.

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