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  • Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» на «Велодроме» и вышел на второе место

Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» на «Велодроме» и вышел на второе место

27 февраля 2017, 00:52
6

Центральный матч 27-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Пари Сен-Жермен» завершился уверенной победой команды Унаи Эмери. Среди парижан голами отметились Маркиньос, Эдинсон Кавани, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Блейз Матюиди. Единственный гол в составе хозяев провел Род Фанни.

«ПСЖ» набрал 59 очков и подвинул «Ниццу» со второй строчки в виду лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Олимпик» с 39-ю баллами по-прежнему седьмой.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

Марсель — ПСЖ — 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Маркиньос, 6; 0:2 — Кавани, 16; 0:3 — Моура, 50; 0:4 — Дракслер, 61; 1:4 — Фанни, 70; 1:5 — Матюиди, 72.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ
Комментарии (6)
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Михас007
1488147228
я с вами париж
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ДСА
1488161994
Интересная борьба с Монако идёт, да ещё Ницца под ногами болтается.
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artem 81
1488163178
крассава
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GeorgeXIII
1488163436
Все равно Ницца лучше!
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Hangeldi
1488164073
Дракслер нашел свою команду!!!
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sergkrasnodar23
1488167284
круто!!
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