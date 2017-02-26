Игроки «Алкмаара» оплатят выезд болельщикам за разгром от «Лиона»

Футболисты «Алкмаара» решили извиниться за поражение в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Лионом», который закончился разгромом 1:7.

«Это то немногое, что мы можем сделать для наших болельщиков. Та игра была кошмаром для всех нас.

Игроки понимают, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой подарок», – сказал капитан команды Рон Влаар.

Выездной матч с «Лионом» посетило 660 фанатов «Алкмаара». Они же смогут бесплатно отправиться на любой выездной матч, оставшийся до конца сезона (с «Фейеноордом», «Аяксом», «Хераклесом» или НЕКом).