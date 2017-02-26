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  • Игроки «Алкмаара» оплатят выезд болельщикам за разгром от «Лиона»

Игроки «Алкмаара» оплатят выезд болельщикам за разгром от «Лиона»

26 февраля 2017, 06:17
7

Футболисты «Алкмаара» решили извиниться за поражение в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Лионом», который закончился разгромом 1:7.

«Это то немногое, что мы можем сделать для наших болельщиков. Та игра была кошмаром для всех нас.

Игроки понимают, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой подарок», – сказал капитан команды Рон Влаар.

Выездной матч с «Лионом» посетило 660 фанатов «Алкмаара». Они же смогут бесплатно отправиться на любой выездной матч, оставшийся до конца сезона (с «Фейеноордом», «Аяксом», «Хераклесом» или НЕКом).

Источник: ФК «АЗ»
Голландия. Эредивизие Лига Европы АЗ Алкмаар Влаар Рон
Комментарии (7)
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MUFC_2000
1488079489
Вполне логично ...
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84aivengo
1488084600
достойно...
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Rostov 61
1488098824
Вот так нужно в России сделать! Проехали , плотите болельщикам! Особенно сборная!
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Хотел же ставить на ничью
1491082463
Хороший поступок.
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h3LL1k
1495358374
да вот это уровень
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