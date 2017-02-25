Фабрегас вышел на второе место по количеству голевых передач в истории АПЛ

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отметился голевой передачей в матче 26-го тура АПЛ против «Суонси» (3:1). Данный результативный пас стал для 29-летнего хавбека 102 в рамках чемпионата Англии.

Таким образом, футболист вышел на второе место по числу ассистов в рамках английской Премьер-лиги за всю историю, сравнявшись по данному показателю с Фрэнком Лэмпардом. Лидером является Райан Гиггз – 162.

Отметим, что встреча против «Суонси» стала для Фабрегаса 300-й в чемпионате Англии. Тем самым испанец стал первым представителем своей страны, проведшим подобное количество игр в АПЛ.