АПЛ. Голы Фабрегаса, Педро и Косты принесли «Челси» победу над «Суонси» и другие результаты

В матче 26-го тура АПЛ «Челси» у себя дома оказался сильнее «Суонси» со счетом 3:1. Авторами голов в составе лондонского клуба стали три испанца – Сеск Фабрегас, Педро и Диего Коста. Для первого эта встреча стала 300-й в рамках чемпионата Англии. Данный успех позволил синим набрать 63 очка и упрочить лидерство в турнирной таблице.

В других встречах тура «Эвертон» дома обыграл «Сандерленд», «Вест Бромвич» одержал волевую победу над «Борнмутом», «Кристал Пэлас» с минимальным счетом одолел «Мидлсбро», «Бернли» ушел от поражения против «Халл Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Вест Бромвич – Борнмут – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Кинг, 5 (с пенальти); 1:1 – Доусон, 10; 2:1 – Маколи, 22.

Челси – Суонси – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фабрегас, 19; 1:1 – Льоренте, 45; 2:1 – Педро, 72; 3:1 – Коста, 84.

Кристал Пэлас – Мидлсбро – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – ван Анхольт, 34.

Эвертон – Сандерленд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуйе, 40; 2:0 – Лукаку, 80.

Халл Сити – Бернли – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хаддлстоун, 72 (с пенальти); 1:1 – Кин, 76.

Удаление: нет – Барнс, 90+2.

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