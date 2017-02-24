Смолов отверг два серьезных предложения из Китая

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов за последние несколько дней получил сразу два серьезных предложения из Китая. Но клуб не готов отпускать своего ключевого игрока нападения перед стартом решающей весенней стадии сезона.

«В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где выступает Аксель Витсель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с «Миланом» по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего «Краснодара» «Тяньцзинь» предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.

Второе предложение по Смолову «Краснодар» получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.

Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.

Для «Краснодара» вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.

Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым», – рассказал известный футбольный комментатор Нобель Арустамян.

В текущем сезоне Смолов провел в составе «Краснодара» в Премьер-лиге 12 матчей, в которых забил 10 голов.