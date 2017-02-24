Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов отверг два серьезных предложения из Китая

24 февраля 2017, 11:43
13

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов за последние несколько дней получил сразу два серьезных предложения из Китая. Но клуб не готов отпускать своего ключевого игрока нападения перед стартом решающей весенней стадии сезона.

«В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где выступает Аксель Витсель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с «Миланом» по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего «Краснодара» «Тяньцзинь» предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.

Второе предложение по Смолову «Краснодар» получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.

Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.

Для «Краснодара» вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.

Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым», – рассказал известный футбольный комментатор Нобель Арустамян.

В текущем сезоне Смолов провел в составе «Краснодара» в Премьер-лиге 12 матчей, в которых забил 10 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тяньцзинь Цюаньцзянь Смолов Федор Арустамян Нобель
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тётя ASYA
1487926668
федя хоть и забивает, но всё таки деревянный какой-то ! сколько косячил в ответке ! за бугром потеряется наверняка
Ответить
Aidosinho
1487928006
Лапырева сейчас кусает логти
Ответить
Аскорбин
1487930573
Предложений с Реала или других уважаемых клубов до пенсии ждать будет.Не настолько хорош чтоб играть в топ клубах.А Краснодар то что надо.
Ответить
RedWhiteFans2
1487930582
Дураки , что не продали. Это завышенный в 2,5 раза максимум который он уже больше никогда не достигнет. Ду-ра-ки!!!!!
Ответить
alexfilatov
1487930854
Кержакова забирайте! Пускай наведёт там шороху под занавес карьеры.
Ответить
REDAT
1487931743
Федя не думай даже,мы тебя любим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
ivanthebest
1487931813
Смолито укатит летом в Европу, а вот Дзага, как это ни печально, сгниёт в конюшне...
Ответить
BRooney
1487958177
в России нет проблем с финансами,так что Китай в пролете,а вот предложения из топ клубов Европы можно было рассмотреть,все-таки у Феди достаточно еще пороха!)
Ответить
sochi-2013
1487958519
Дзагоева заодно пропиарили.
Ответить
Loko_Roma
1487966271
главное с куесосами вроде мамая и кокоши не тусоваться.
Ответить
Главные новости
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
6
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Все новости
Все новости
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
1
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
2
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
4
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+