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    Смолов отверг два серьезных предложения из Китая

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов за последние несколько дней получил сразу два серьезных предложения из Китая. Но клуб не готов отпускать своего ключевого игрока нападения перед стартом решающей весенней стадии сезона.

    «В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где выступает Аксель Витсель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.

    В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с «Миланом» по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего «Краснодара» «Тяньцзинь» предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.

    Второе предложение по Смолову «Краснодар» получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.

    Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.

    Для «Краснодара» вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.

    Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым», – рассказал известный футбольный комментатор Нобель Арустамян.

    В текущем сезоне Смолов провел в составе «Краснодара» в Премьер-лиге 12 матчей, в которых забил 10 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2017 11:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 24 февраля 2017, 22:57

      главное с куесосами вроде мамая и кокоши не тусоваться.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 24 февраля 2017, 20:48

      Дзагоева заодно пропиарили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:42

      в России нет проблем с финансами,так что Китай в пролете,а вот предложения из топ клубов Европы можно было рассмотреть,все-таки у Феди достаточно еще пороха!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2017, 13:23

      Смолито укатит летом в Европу, а вот Дзага, как это ни печально, сгниёт в конюшне...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2017, 13:22

      Федя не думай даже,мы тебя любим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 февраля 2017, 13:07

      Кержакова забирайте! Пускай наведёт там шороху под занавес карьеры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 февраля 2017, 13:03

      Дураки , что не продали. Это завышенный в 2,5 раза максимум который он уже больше никогда не достигнет. Ду-ра-ки!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 февраля 2017, 13:02

      Предложений с Реала или других уважаемых клубов до пенсии ждать будет.Не настолько хорош чтоб играть в топ клубах.А Краснодар то что надо.

      2
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 24 февраля 2017, 12:20

      Лапырева сейчас кусает логти

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Aidosinho 24 февраля 2017, 12:40

      Лопырёва сейчас кусает у Гвардиолы.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Aidosinho 24 февраля 2017, 13:13

      Логти - это локти или ногти?

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 24 февраля 2017, 11:57

      федя хоть и забивает, но всё таки деревянный какой-то ! сколько косячил в ответке ! за бугром потеряется наверняка

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