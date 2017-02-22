Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА обыграл «Русенборг» и вышел в четвертьфинал турнира

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле одержал победу над «Русенборгом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе россиян голами отметились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов.

Таким образом, ЦСКА вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет 7 марта с ПСВ.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

ЦСКА (Россия) – «Русенборг» (Норвегия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 26; 1:1 – Винье, 36 (с пенальти); 2:1 – Пухов, 89 (с пенальти).