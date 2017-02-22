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    Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА обыграл «Русенборг» и вышел в четвертьфинал турнира

    В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле одержал победу над «Русенборгом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе россиян голами отметились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов.

    Таким образом, ЦСКА вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет 7 марта с ПСВ.

    Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

    ЦСКА (Россия) – «Русенборг» (Норвегия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 26; 1:1 – Винье, 36 (с пенальти); 2:1 – Пухов, 89 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 16:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 февраля 2017, 09:02

      в цска окромя тимуров есть вообще кто либо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 22 февраля 2017, 22:24

      Молодцы.С победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 22 февраля 2017, 17:51

      совсем неплохо почувствовать международно-официальный вкус победы !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 февраля 2017, 17:33

      Одни Тимуры забивают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 22 февраля 2017, 17:17

      Будем ждать победы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 17:12

      Успехов,и не заболеть звёздным гриппом!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2017, 17:00

      надеюсь ,до основы первой команды скоро дослужатся...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 22 февраля 2017, 16:57

      молодцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 февраля 2017, 16:37

      Вот будущее нашего футбола. Красавцы!!!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2017, 16:19

      Молодцы, ребята! Так держать!

      4
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