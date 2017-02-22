На сборе в Испании ЦСКА посетил парк атракционов

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА побывали в парке аттракционов, где сразились в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Гончаренко – Виктор Онопко.

В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.

Напомним, что ЦСКА проводит свой третий подготовительный сбор в Испании.