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    На сборе в Испании ЦСКА посетил парк атракционов

    Футболисты и тренерский штаб ЦСКА побывали в парке аттракционов, где сразились в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий МилановЗоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор ГончаренкоВиктор Онопко.

    В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.

    Напомним, что ЦСКА проводит свой третий подготовительный сбор в Испании.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.02.2017 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 февраля 2017, 08:23

      Ионов лучше бы на поле был 1-м)

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 февраля 2017, 13:04

      видать теперь и мы будем видеть фокусы на поле...

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 февраля 2017, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все правильно, все по делу! Нормальные, профессиональные команды, едут на сборы, чтобы подготовится к продолжению сезона, наработать, что-то новое в игре или тактике и только российские клубы, едут на сборы для веселья. А почему в парк атракционов пошли? Ехали бы сразу в Монако! Взяли бы с собой кокошу и мамашу, они в Монако, чувствую себя как дома. Сначала ЦСКА, развлекается на сборах, а как сезон начнется, болельщики придут смотреть на цирк в поле, в исполнении ЦСКА. Все логично!

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