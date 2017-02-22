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На сборе в Испании ЦСКА посетил парк атракционов

22 февраля 2017, 11:31
3

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА побывали в парке аттракционов, где сразились в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий МилановЗоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор ГончаренкоВиктор Онопко.

В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.

Напомним, что ЦСКА проводит свой третий подготовительный сбор в Испании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Набабкин Кирилл Онопко Виктор Ионов Алексей Дзагоев Алан Чепчугов Сергей Тошич Зоран Миланов Георгий Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Болельщик Реал Мадрида
1487754148
Все правильно, все по делу! Нормальные, профессиональные команды, едут на сборы, чтобы подготовится к продолжению сезона, наработать, что-то новое в игре или тактике и только российские клубы, едут на сборы для веселья. А почему в парк атракционов пошли? Ехали бы сразу в Монако! Взяли бы с собой кокошу и мамашу, они в Монако, чувствую себя как дома. Сначала ЦСКА, развлекается на сборах, а как сезон начнется, болельщики придут смотреть на цирк в поле, в исполнении ЦСКА. Все логично!
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vovan55
1487757870
видать теперь и мы будем видеть фокусы на поле...
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ПФК ЦСКА Моscow
1487827437
Ионов лучше бы на поле был 1-м)
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