Шмидт: «Мы сами создали себе проблемы в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:4) отдал должное сопернику, а также своим молодым футболистам, которые, по словам специалиста, сражались до финального свистка.

«Это был очень тяжелый для нас матч. За последние три года «Атлетико» дважды доходил до финала. Так что это очень сильный соперник. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что «Атлетико» мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме. После перерыва мы бились достойно. У нас даже была возможность сделать счет 3:3. Но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее. Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно.

Мы сами создали себе проблемы, теряя в простых ситуациях мяч. Мы позволили «Атлетико» в полной мере продемонстрировать мастерство. Во втором тайме мы сделали несколько замен в атакующей линии, и наше нападение стало мощнее. Но «Атлетико» – очень опасный соперник.

Мы бились на равных во втором тайме с таким сильным соперником. Это нельзя недооценивать. У нас молодая команда, и мы сопротивлялись до самого конца. Вы видели, с какой храбростью и желанием бились эти ребята», – сказал Шмидт после финального свистка.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.