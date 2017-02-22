Лига чемпионов. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Монако», Агуэро и Фалькао сделали по дублю

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле добыл непростую победу над «Монако» со счетом 5:3. Дублями в составе обеих команд отметились Серхио Агуэро и Радамель Фалькао. Переломный для «горожан» гол забил защитник Джон Стоунс, а завершил победу Лерой Сане.

Напомним, ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Монако (Франция) – 5:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стерлинг, 26; 1:1 – Фалькао, 32; 1:2 – Мбаппе, 40; 2:2 – Агуэро, 58; 2:3 – Фалькао, 61; 3:3 – Агуэро, 71; 4:3 – Стоунс, 77; 5:3 – Сане, 83.

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