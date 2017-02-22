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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Монако», Агуэро и Фалькао сделали по дублю

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле добыл непростую победу над «Монако» со счетом 5:3. Дублями в составе обеих команд отметились Серхио Агуэро и Радамель Фалькао. Переломный для «горожан» гол забил защитник Джон Стоунс, а завершил победу Лерой Сане.

    Напомним, ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Манчестер Сити (Англия) – Монако (Франция) – 5:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 26; 1:1 – Фалькао, 32; 1:2 – Мбаппе, 40; 2:2 – Агуэро, 58; 2:3 – Фалькао, 61; 3:3 – Агуэро, 71; 4:3 – Стоунс, 77; 5:3 – Сане, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 00:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Dudinka-krasnoff 22 февраля 2017, 03:09

      Это шедевр!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 февраля 2017, 00:52

      Для ЛЧ матч шикарный - молодцы обе команды, порадовали зрителей..

      0
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 22 февраля 2017, 00:49

      Монако за первый тайм спасибо,кайфанул. На второй то ли сил не хватило,то ли настроя,надеюсь в Монако все будет так же, только в обратную сторону и серия пенальти)))фантазия что-то разыгралась)

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