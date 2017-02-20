Товарищеский матч. «Крылья Советов» крупно обыграли «Тосно», Зуев отличился в дебютном матче за самарцев

«Крылья Советов» провели контрольную встречу против «Тосно» на заключительном сборе в Турции. Матч завершился победой самарской команды со счетом 4:2. Дебютным голом в составе волжан отметился Александр Зуев, арендованный до конца сезона у «Спартака». Дубль на свой счет записал Сергей Корниленко.

Отметим, футболисты «Тосно» получили две красные карточки. Сначала был удален Артем Милевский, а на 75-й минуте игры удаление заработал Младен Кашчелан.

Товарищеский матч

Крылья Советов – Тосно – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Корниленко, 12; 2:0 – Корниленко, 51; 3:0 – Зуев, 55; 4:0 – Ятченко, 60 (с пенальти); 4:1 – Мухаметшин, 66; 4:2 – Кутьин, 83.

Удаления: нет – Милевский, 36; Кашчелан, 75.