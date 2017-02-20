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    Товарищеский матч. «Крылья Советов» крупно обыграли «Тосно», Зуев отличился в дебютном матче за самарцев

    «Крылья Советов» провели контрольную встречу против «Тосно» на заключительном сборе в Турции. Матч завершился победой самарской команды со счетом 4:2. Дебютным голом в составе волжан отметился Александр Зуев, арендованный до конца сезона у «Спартака». Дубль на свой счет записал Сергей Корниленко.

    Отметим, футболисты «Тосно» получили две красные карточки. Сначала был удален Артем Милевский, а на 75-й минуте игры удаление заработал Младен Кашчелан.

    Товарищеский матч

    Крылья Советов – Тосно – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корниленко, 12; 2:0 – Корниленко, 51; 3:0 – Зуев, 55; 4:0 – Ятченко, 60 (с пенальти); 4:1 – Мухаметшин, 66; 4:2 – Кутьин, 83.

    Удаления: нет – Милевский, 36; Кашчелан, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 19:26
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 20 февраля 2017, 20:02

      Очень рад за такой дебют Зуева в составе самарцев. Так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 февраля 2017, 19:38

      миля красава

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Chesn0k 20 февраля 2017, 20:28

      ахаха,миля себе не изменяет

      -1
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