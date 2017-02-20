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    Кураньи: «Россия сыграет удачно на домашнем чемпионате мира»

    Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи одобрил назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018.

    «Считаю, что у сборной России с приходом Станислава Черчесова появился хороший тренер. Он обладает сильным характером и способен подталкивать команду вперед. Надеюсь, что сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира. Возможно, нас всех ждет сюрприз!

    Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира! Покажет, как прекрасна эта страна, всем, кто приедет на турнир. И будет очень гостеприимной хозяйкой», – сказал Кураньи.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России.

    Источник: Р-Спорт

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    20.02.2017 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      Зэб 20 февраля 2017, 17:07

      С чего выводы такие сделал.Предпосылок вообще нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 20 февраля 2017, 14:41

      Он прав. От силы один матч выиграют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 февраля 2017, 14:28

      Кевин....,пей что-то своё,немецкое...

      0
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