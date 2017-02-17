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    Бикфалви нравится атмосфера и состав «Урала»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем переходе нынешней зимой в команду из «Томи».

    «Когда поступило предложение от «Урала», мы с семьей немного подумали и приняли совместное решение. Семья очень важна для меня, поэтому я должен был с ними посоветоваться. Уже после этого совместно приняли решение перейти в «Урал».

    Довелось играть с «Уралом» в Томске. Сыграли вничью (1:1). Была трудная, тяжелая игра. Я вижу, что команда очень сильная и не заслуживает того места, где находится.

    Я имел представление о футболистах, которые играют в «Урале». В команде хорошая атмосфера и хорошие ребята. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже тренируюсь с командой, набираю кондиции, чтобы на 100% быть готовым к чемпионату. Вместе с тренерским и медицинским персоналом мы делаем все, чтобы подойти к началу чемпионата в оптимальной форме», – сказал Бикфалви.

    «Урал» после 17 туров располагается на 13 месте турнирной таблицы Премьер-лиги, имея на своем счету 14 очков.

    Источник: ФК «Урал»

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    17.02.2017 10:35
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