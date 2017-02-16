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  • Адвокат: «Если сказать в Европе в футбольном обществе слово «Россия», вам тут же ответят: «Аршавин»

Адвокат: «Если сказать в Европе в футбольном обществе слово «Россия», вам тут же ответят: «Аршавин»

16 февраля 2017, 02:50
26

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», выразил мнение, что в Европе высоко ценят экс-полузащитника петербургского клуба Андрея Аршавина, который на данный момент защищает цвета «Кайрата».

– Евро-2012 убил Аршавина как футболиста. Почему?

– Это ваше мнение. Я бы не стал говорить так однозначно. На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит.

Напомним, ранее Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам 2016 года. В прошедшем сезоне 35-летний россиянин провел за «Кайрат» в казахской Премьер-лиге 28 матчей, в которых забил восемь голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-Лига Зенит Фенербахче Кайрат Аршавин Андрей Адвокат Дик
Комментарии (26)
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spaike
1487208917
Аршавин лучший игрок России в 21 веке.
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zadira56
1487214106
Кто бы что не говорил,но Аршава - классный игрок!
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Александ1982
1487215688
ну правильно, последний россиянин игравший на уровне топ клубов Европы!!! а теперь у нас 61 место и на фиг мы кому нужны
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Амба Нагорск
1487219003
То же, если сказать российским болельщикам - кальян.
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aurora5858
1487227467
Многие не забыли как он оскорбил Россию
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bset
1487228894
Ну если забыть его слова, о которых он явно сожалеет, то он один из лучших игроков в истории нашего футбола
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ijgiz
1487230000
Его убили наши СМИ, а не евро -все еще не могут успокоиться задавая такие глупые вопросы
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alp
1487230476
Да, андрюха талантливый парень... да и его покер вряд ли кто то из нынешних футболистов сможет повторить...
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ufos73
1487231654
Он сам себя убил! Поймал звезду, забил на футбол, и быстро скатился вниз, так и не чего толком не добившись в Европе... Как искра вспыхнул и погас, а вот настоящие звезды горят...
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ДикийАлекс
1487232663
Естественно за ним ходило много слухов,он медийная личность,пиар он же разный бывает.Да,те слова остро легли на слух,но у нас в каждом послематчевом интервью футболисты похлеще вещи говорят,а на пресс-конференциях и тренера за словом в карман не лезут.Вот если случается у человека переживание,к примеру экзамен завалил и к нему "диванные эксперты"подходят и говорят:"ну как так,ну как ты мог",хочется минимум послать за такое чрезмерное любопытство.Я не оправдываю,жаль что в своё время он снизил требования к себе и перестал работать на полную,по потенциалу он мог стать одним из лучших пз своего времени,тем не менее своей игрой,просто сумасшедшими голами,передачами он заслужил уважение и безусловно после него в России не появлялось таких талантов. Ни раз пересматривал последний гол на Энфилде,с невероятным рывком исполнением достойным звёздам,к сожалению звёздная болезнь или её симптомы не обошли его стороной,но то что он останется в памяти у настоящих ценителей футбола безусловно,а недовольных всегда будет много,у нас страна такая,из крайности в крайность.
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