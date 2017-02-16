Адвокат: «Если сказать в Европе в футбольном обществе слово «Россия», вам тут же ответят: «Аршавин»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», выразил мнение, что в Европе высоко ценят экс-полузащитника петербургского клуба Андрея Аршавина, который на данный момент защищает цвета «Кайрата».

– Евро-2012 убил Аршавина как футболиста. Почему?

– Это ваше мнение. Я бы не стал говорить так однозначно. На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит.

Напомним, ранее Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам 2016 года. В прошедшем сезоне 35-летний россиянин провел за «Кайрат» в казахской Премьер-лиге 28 матчей, в которых забил восемь голов.