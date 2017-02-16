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    Адвокат: «Если сказать в Европе в футбольном обществе слово «Россия», вам тут же ответят: «Аршавин»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», выразил мнение, что в Европе высоко ценят экс-полузащитника петербургского клуба Андрея Аршавина, который на данный момент защищает цвета «Кайрата».

    – Евро-2012 убил Аршавина как футболиста. Почему?

    – Это ваше мнение. Я бы не стал говорить так однозначно. На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит.

    Напомним, ранее Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам 2016 года. В прошедшем сезоне 35-летний россиянин провел за «Кайрат» в казахской Премьер-лиге 28 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 02:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +628

      somn 16 февраля 2017, 11:21

      Я думаю, что Шава прожил отличную футбольную жизнь. Он немного шебутной в жизни, но играл здорово, доставляя истинное удовольствие.

      1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 16 февраля 2017, 11:11

      Естественно за ним ходило много слухов,он медийная личность,пиар он же разный бывает.Да,те слова остро легли на слух,но у нас в каждом послематчевом интервью футболисты похлеще вещи говорят,а на пресс-конференциях и тренера за словом в карман не лезут.Вот если случается у человека переживание,к примеру экзамен завалил и к нему "диванные эксперты"подходят и говорят:"ну как так,ну как ты мог",хочется минимум послать за такое чрезмерное любопытство.Я не оправдываю,жаль что в своё время он снизил требования к себе и перестал работать на полную,по потенциалу он мог стать одним из лучших пз своего времени,тем не менее своей игрой,просто сумасшедшими голами,передачами он заслужил уважение и безусловно после него в России не появлялось таких талантов. Ни раз пересматривал последний гол на Энфилде,с невероятным рывком исполнением достойным звёздам,к сожалению звёздная болезнь или её симптомы не обошли его стороной,но то что он останется в памяти у настоящих ценителей футбола безусловно,а недовольных всегда будет много,у нас страна такая,из крайности в крайность.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 февраля 2017, 10:54

      Он сам себя убил! Поймал звезду, забил на футбол, и быстро скатился вниз, так и не чего толком не добившись в Европе... Как искра вспыхнул и погас, а вот настоящие звезды горят...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 10:42

      Лучший за 10-15 лет согласен и лидер сборной способный вести за собой.Конечно как вы пишите на 20-30 минут может пригодится.Но выдержит ли темп даже вечно сонной сборной России?Требования к себе он с Арсенала снизил,а после того как вернулся и опять заиграл в Зените на своём уровне его не только не оставили,а наоборот выперли - он похоже просто тихо доигрывает.

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 16 февраля 2017, 10:34

      Да, андрюха талантливый парень... да и его покер вряд ли кто то из нынешних футболистов сможет повторить...

      2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 16 февраля 2017, 10:26

      Его убили наши СМИ, а не евро -все еще не могут успокоиться задавая такие глупые вопросы

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ijgiz 16 февраля 2017, 17:59

      А начали всё это группа депутатов, живущие по соседству с игроками.

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 февраля 2017, 10:17

      Так и есть)))

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      Рейтинг: +24996

      bset 16 февраля 2017, 10:08

      Ну если забыть его слова, о которых он явно сожалеет, то он один из лучших игроков в истории нашего футбола

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 февраля 2017, 09:44

      Многие не забыли как он оскорбил Россию

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      Рейтинг: +91

      ijgiz > aurora5858 16 февраля 2017, 10:32

      а чем он оскорбил - сказал депутату это ваши проблемы - это разве не так чем они занимаются где наш футбол - а СМИ все с ног на голову поставили - а против депутатов выступить кишка тонка

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 февраля 2017, 08:38

      В своей стране пророка нет.

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