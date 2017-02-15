Кьеллини может пропустить первый матч против «Порту»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Sky Sport Italia. Причиной тому может послужить неудовлетворительные темпы восстановления после травмы правого бедра, которую он получил в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Это же может помешать ему сыграть в матче чемпионата Италии против «Палермо», запланированного на 19 февраля.

Напомним, что первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ювентус» пройдет 22 февраля в 22:45 по московскому времени.