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    Кьеллини может пропустить первый матч против «Порту»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Sky Sport Italia. Причиной тому может послужить неудовлетворительные темпы восстановления после травмы правого бедра, которую он получил в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Это же может помешать ему сыграть в матче чемпионата Италии против «Палермо», запланированного на 19 февраля.

    Напомним, что первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ювентус» пройдет 22 февраля в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 февраля 2017, 10:59

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