«ПСЖ» – шестая команда, которая забила четыре гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

вы знаете когда барселона сыграла в кубке с атлетико 1-1, я тогда в коментах написал, что мне непонятно за счет чего барса будет проходить ПСЖ??? Как же я оказался тогда прав!!!! Умтити ноль, столько позиционных ошибок (где маскерано??) Гомеш у него вообще заторможенное мышление не для полузащиты(почему не ракитич??), а вообще команда не готова физически на протяжении целого сезона, думал ладно первая половина сезона силы экономят на вторую, а на деле вышло никак. а мне интересно, с какими глазами после этой игры месси будет требовать сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире?????
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, по два раза поразив ворота соперника в каждом из таймов.
Отметим, что парижский клуб стал шестой командой, которая забивала сини-гранатовым в рамках данного турнира четыре гола. Ранее это удавалось «Милану», киевскому «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».
Напомним, ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.
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