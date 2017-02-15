«ПСЖ» – шестая команда, которая забила четыре гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, по два раза поразив ворота соперника в каждом из таймов.

Отметим, что парижский клуб стал шестой командой, которая забивала сини-гранатовым в рамках данного турнира четыре гола. Ранее это удавалось «Милану», киевскому «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

Напомним, ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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