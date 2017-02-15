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  • «ПСЖ» – шестая команда, которая забила четыре гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» – шестая команда, которая забила четыре гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

15 февраля 2017, 00:49
9

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, по два раза поразив ворота соперника в каждом из таймов.

Отметим, что парижский клуб стал шестой командой, которая забивала сини-гранатовым в рамках данного турнира четыре гола. Ранее это удавалось «Милану», киевскому «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

Напомним, ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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Источник: Opta
Лига чемпионов ПСЖ Барселона
Комментарии (9)
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x-x-x-x-x
1487109116
а что это у Барсы все игры в женские дни
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СОКОЛ САРАТОВ
1487109361
я в шоке
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qw3rty33
1487109386
надо же так слить игру
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uBaH_
1487109436
Из Парижа с любовью
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Михас007
1487109523
вперед
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paracetamol
1487109624
Красиво надрали.
Ответить
Garrincha58
1487109798
была чуйка что ПСЖ надерет каталонцев, но поставил на ничью
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Павел Буре
1487109836
вы знаете когда барселона сыграла в кубке с атлетико 1-1, я тогда в коментах написал, что мне непонятно за счет чего барса будет проходить ПСЖ??? Как же я оказался тогда прав!!!! Умтити ноль, столько позиционных ошибок (где маскерано??) Гомеш у него вообще заторможенное мышление не для полузащиты(почему не ракитич??), а вообще команда не готова физически на протяжении целого сезона, думал ладно первая половина сезона силы экономят на вторую, а на деле вышло никак. а мне интересно, с какими глазами после этой игры месси будет требовать сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире?????
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