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    «ПСЖ» – шестая команда, которая забила четыре гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, по два раза поразив ворота соперника в каждом из таймов.

    Отметим, что парижский клуб стал шестой командой, которая забивала сини-гранатовым в рамках данного турнира четыре гола. Ранее это удавалось «Милану», киевскому «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

    Напомним, ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Opta

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    15.02.2017 00:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 февраля 2017, 01:03

      вы знаете когда барселона сыграла в кубке с атлетико 1-1, я тогда в коментах написал, что мне непонятно за счет чего барса будет проходить ПСЖ??? Как же я оказался тогда прав!!!! Умтити ноль, столько позиционных ошибок (где маскерано??) Гомеш у него вообще заторможенное мышление не для полузащиты(почему не ракитич??), а вообще команда не готова физически на протяжении целого сезона, думал ладно первая половина сезона силы экономят на вторую, а на деле вышло никак. а мне интересно, с какими глазами после этой игры месси будет требовать сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире?????

      -2
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos > Павел Буре 15 февраля 2017, 13:54

      Маскерано травмирован

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2017, 01:03

      была чуйка что ПСЖ надерет каталонцев, но поставил на ничью

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 01:00

      Красиво надрали.

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 15 февраля 2017, 00:58

      вперед

      0
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 15 февраля 2017, 00:57

      Из Парижа с любовью

      2
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 15 февраля 2017, 00:56

      надо же так слить игру

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 февраля 2017, 00:56

      я в шоке

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 февраля 2017, 00:51

      а что это у Барсы все игры в женские дни

      0
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