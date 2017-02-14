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    По мнению Бубнова, Аршавин может сыграть на Кубке конферераций 2017 года

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах в сборной России футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина. По словам Бубнова, 35-летний игрок может принять участие в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.

    «Насколько мне известно, Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной России должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды.

    Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Все будет зависеть от него», – заявил Бубнов.

    Напомним, Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году.

    Источник: Спорт FM

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    14.02.2017 00:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 февраля 2017, 19:31

      Достоин больше, чем многие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 февраля 2017, 10:33

      Бубнов бы ещё себя предложил...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 февраля 2017, 10:13

      Для прощального матча в составе сборной, кубок Конфедераций подходит идеально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 14 февраля 2017, 06:24

      Очередная ересь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 февраля 2017, 05:05

      Ну если брать совсем не кого...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta > КЭТиК 14 февраля 2017, 05:46

      В том и беда, что не кого...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2017, 00:48

      На кубок Конфедерации - на 20-30 минут возможно.Но Черчесов на это не пойдёт.

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek > Gullit 76 14 февраля 2017, 12:25

      Перед матчем побегать.

      0
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