По мнению Бубнова, Аршавин может сыграть на Кубке конферераций 2017 года

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах в сборной России футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина. По словам Бубнова, 35-летний игрок может принять участие в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.

«Насколько мне известно, Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной России должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды.

Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Все будет зависеть от него», – заявил Бубнов.

Напомним, Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году.