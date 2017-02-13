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    Оздоев перешел в «Терек» на правах аренды

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.

    Напомним, 24-летний игрок перебрался в стан казанцев из «Локомотива» в июле 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 12-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.

    Ранее СМИ сообщали, что в услугах хавбека заинтересован «Зенит».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.02.2017 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2

      TimurT 13 февраля 2017, 16:51

      Че говорит то я на тренеровке с Рубином ничего не знаю

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 13 февраля 2017, 16:50

      Так перешел или нет

      0
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      Рейтинг: +7

      gezmagomaev > TimurT 13 февраля 2017, 19:04

      ДА!ОФИЦИАЛЬНО!

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 февраля 2017, 16:45

      Корни взяли свое, человек на родину вернулся.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 февраля 2017, 15:26

      Нормально. Вон Самедов домой вернулся, он следующий. В Рубине не понятно был бы в основе, а тут точно играть будет. Как-то без Маурисио зона пустовала.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 февраля 2017, 14:35

      ну и че опровергал пару часов назад?

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > Etiainen 13 февраля 2017, 15:09

      Сам, наверное, не в курсе был. Перед фактом поставили.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen > Godric 13 февраля 2017, 16:57

      скорее всего) хитрож..пые агенты, их происки)

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