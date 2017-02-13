Оздоев перешел в «Терек» на правах аренды

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.
Напомним, 24-летний игрок перебрался в стан казанцев из «Локомотива» в июле 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 12-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах хавбека заинтересован «Зенит».
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Таблица зимних трансферов РФПЛ
Источник: ФК «Рубин»