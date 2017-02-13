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Оздоев перешел в «Терек» на правах аренды

13 февраля 2017, 14:25
8

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.

Напомним, 24-летний игрок перебрался в стан казанцев из «Локомотива» в июле 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 12-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах хавбека заинтересован «Зенит».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Рубин Ахмат Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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Etiainen
1486985702
ну и че опровергал пару часов назад?
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alexis02lion
1486988777
Нормально. Вон Самедов домой вернулся, он следующий. В Рубине не понятно был бы в основе, а тут точно играть будет. Как-то без Маурисио зона пустовала.
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Kulimen
1486993504
Корни взяли свое, человек на родину вернулся.
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TimurT
1486993826
Так перешел или нет
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TimurT
1486993894
Че говорит то я на тренеровке с Рубином ничего не знаю
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