Оздоев перешел в «Терек» на правах аренды

Че говорит то я на тренеровке с Рубином ничего не знаю
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.
Напомним, 24-летний игрок перебрался в стан казанцев из «Локомотива» в июле 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 12-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах хавбека заинтересован «Зенит».
twit text
— محمد Ozdoev (@E27A) 13 февраля 2017 г.
Таблица зимних трансферов РФПЛ