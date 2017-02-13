Агент: «Об уходе Обухова из «Кубани» речи не идет»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Кубани» Владимира Обухова, подчеркнул, что игрок не намерен покидать краснодарский клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард и хавбек Денис Якуба выразили желание разорвать в одностороннем порядке контракты с желто-зелеными ввиду тяжелой финансовой ситуации в клубе, руководство которого не платит футболистам зарплату уже на протяжении семи месяцев.

«Не понимаю, откуда взялась эта информация. Обухов остается игроком «Кубани». Недавно состоялось собрание с участием руководителей клуба, где было сказано, что часть долгов будет погашена уже в феврале.

Возможен ли уход Обухова? Думаю, об этом речи не идет», – сказал Пушкин.

Обухов выступает за «Кубань» с начала текущего сезона. В нынешнем розыгрыше ФНЛ он отметился двумя голами в 19-ти встречах.