Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Голландии, в котором «Аякс» обыграл «Спарту» со счетом 2:0. Болельщикам этот матч запомнился из-за неспортивного поведения защитника хозяев поля. На 52-й минуте матча Йоэл Вельтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, просившего помощи, лежа на газоне.

Калеро благородно остановился, в надежде оказания помощи футболисту, но Велтман воспользовался этим, рванув в штрафную площадь. Стоит отметить, что данная атака не привела к взятию ворот, а счет в матче уже был 2:0.