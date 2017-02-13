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    Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

    В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Голландии, в котором «Аякс» обыграл «Спарту» со счетом 2:0. Болельщикам этот матч запомнился из-за неспортивного поведения защитника хозяев поля. На 52-й минуте матча Йоэл Вельтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, просившего помощи, лежа на газоне.

    Калеро благородно остановился, в надежде оказания помощи футболисту, но Велтман воспользовался этим, рванув в штрафную площадь. Стоит отметить, что данная атака не привела к взятию ворот, а счет в матче уже был 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 06:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 апреля 2017, 11:40

      пипец коры зажигает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2017, 11:31

      Такого ещё не видел.Хороший актёр - но по ушам ему прежде всего свои надавать должны.В следующий раз и против его команды могут так поступить.

      1
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      Рейтинг: +65

      Альви 13 февраля 2017, 10:58

      подлость 80 лвл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 февраля 2017, 10:46

      в барсу возьмут, инфа 100% )))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2017, 10:39

      Подло поступил...за это надо было игроку Спарты сделать ему действие,карающееся как минимум жёлтой карточкой...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 февраля 2017, 10:29

      )))))

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 февраля 2017, 10:08

      Даже если бы забил, этот гол только опозорил бы его. Хотя похоже позора уже хватает.

      4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 13 февраля 2017, 08:54

      вот это тролль)))))))

      1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 13 февраля 2017, 08:46

      Это говорит о том ,что нуужно играть до конца.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 февраля 2017, 08:41

      сильный поступок

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