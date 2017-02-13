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  • Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

13 февраля 2017, 06:43
18

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Голландии, в котором «Аякс» обыграл «Спарту» со счетом 2:0. Болельщикам этот матч запомнился из-за неспортивного поведения защитника хозяев поля. На 52-й минуте матча Йоэл Вельтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, просившего помощи, лежа на газоне.

Калеро благородно остановился, в надежде оказания помощи футболисту, но Велтман воспользовался этим, рванув в штрафную площадь. Стоит отметить, что данная атака не привела к взятию ворот, а счет в матче уже был 2:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Аякс Спарта Траоре Бертран Велтман Йоэл
Комментарии (18)
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ankavun
1486961620
молодчик.
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Ral13
1486962973
Нехорошо, однако, поступил!
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kella
1486964195
Мудило!
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Sergej-74
1486964468
сильный поступок
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Fedulz-13th
1486964814
Это говорит о том ,что нуужно играть до конца.
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CSKA471
1486965254
вот это тролль)))))))
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Maxim Nik
1486969709
Даже если бы забил, этот гол только опозорил бы его. Хотя похоже позора уже хватает.
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овертайм
1486972011
в барсу возьмут, инфа 100% )))
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Альви
1486972732
подлость 80 лвл
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Gullit 76
1486974692
Такого ещё не видел.Хороший актёр - но по ушам ему прежде всего свои надавать должны.В следующий раз и против его команды могут так поступить.
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