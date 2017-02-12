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    Болельщики «Мальорки» выступили с поддержкой в адрес Зозули перед матчем с «Райо Вальекано»

    Болельщики «Мальорки» перед матчем 25-го тура Сегунды против «Райо Вальекано» поддержали нападающего «Бетиса» Романа Зозулю. Фанаты хозяев начали выкрикивать фамилию игрока во время приезда команды гостей.

    Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Таким образом, Зозуля не сможет появляться на поле до конца нынешнего сезона, так как был заявлен за три разных клуба.

    Добавим, что ранее полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2017 22:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Joasdaksldkf 21 декабря 2018, 12:08

      123

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 февраля 2017, 05:11

      Лучше бы болельщики за клуб болели, а то и из Секунды Мальорка вылетит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 февраля 2017, 03:12

      Зозуля таки хэдлайнер февраля 2017!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 февраля 2017, 02:35

      Его нужно дисквалифицировать до конца жизни, а не всего до конца года!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 февраля 2017, 00:51

      Длинных огурцов хотели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2017, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О!! Лампочка зажглась - собаки Павлова загавкали, проклиная укробендеровцев :))) Видать, уже вернулись с хоровода вокруг Исакия под руководством Милонова :))))))

      -4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ardenn 14 февраля 2017, 04:53

      Извини, не понимаю собачий язык. Напиши по-русски.

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 13 февраля 2017, 00:26

      Этот Зозуля - он кто? - Фашист, а орали на трибунах хохлоукры, моющие унитазы в сортирах стадиона... Тьфу ! Бомбардир, больше не надо рассказывать про ублюдков! Позорище!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 12 февраля 2017, 23:47

      каждую неделю о нём новость.про Роналду и Месси столько нет инф.

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 12 февраля 2017, 23:34

      велика честь, обсуждать сосулю. бедную бандеру обидели.

      13
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > sergey_86-76 13 февраля 2017, 00:24

      тады один путь- в ОТСАСУНУ

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 12 февраля 2017, 23:31

      наверно, тоже нацики

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Небесная 12 февраля 2017, 23:39

      да заплатили ..

      3
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