Болельщики «Мальорки» выступили с поддержкой в адрес Зозули перед матчем с «Райо Вальекано»

Болельщики «Мальорки» перед матчем 25-го тура Сегунды против «Райо Вальекано» поддержали нападающего «Бетиса» Романа Зозулю. Фанаты хозяев начали выкрикивать фамилию игрока во время приезда команды гостей.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Таким образом, Зозуля не сможет появляться на поле до конца нынешнего сезона, так как был заявлен за три разных клуба.

Добавим, что ранее полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.