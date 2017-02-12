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  • Болельщики «Мальорки» выступили с поддержкой в адрес Зозули перед матчем с «Райо Вальекано»

Болельщики «Мальорки» выступили с поддержкой в адрес Зозули перед матчем с «Райо Вальекано»

12 февраля 2017, 22:54
15

Болельщики «Мальорки» перед матчем 25-го тура Сегунды против «Райо Вальекано» поддержали нападающего «Бетиса» Романа Зозулю. Фанаты хозяев начали выкрикивать фамилию игрока во время приезда команды гостей.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Таким образом, Зозуля не сможет появляться на поле до конца нынешнего сезона, так как был заявлен за три разных клуба.

Добавим, что ранее полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Сегунда Райо Вальекано Мальорка Бетис Зозуля Роман
Комментарии (15)
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Chernyi Lis
1486929551
возьмите тогда к себе..быдло..
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Небесная
1486931468
наверно, тоже нацики
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sergey_86-76
1486931686
велика честь, обсуждать сосулю. бедную бандеру обидели.
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Kurt Broot
1486932441
каждую неделю о нём новость.про Роналду и Месси столько нет инф.
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GoLenaStop
1486934791
Этот Зозуля - он кто? - Фашист, а орали на трибунах хохлоукры, моющие унитазы в сортирах стадиона... Тьфу ! Бомбардир, больше не надо рассказывать про ублюдков! Позорище!
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la verdad
1486936166
О!! Лампочка зажглась - собаки Павлова загавкали, проклиная укробендеровцев :))) Видать, уже вернулись с хоровода вокруг Исакия под руководством Милонова :))))))
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xColaz
1486942542
Его нужно дисквалифицировать до конца жизни, а не всего до конца года!
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Wagarti
1486944762
Зозуля таки хэдлайнер февраля 2017!
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ДСА
1486951895
Лучше бы болельщики за клуб болели, а то и из Секунды Мальорка вылетит.
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Joasdaksldkf
1545383291
123
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