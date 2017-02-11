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    Эллардайс: «Мы должны продолжать борьбу и верить»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился мыслями по поводу поражения от «Сток Сити» (0:1) в игре 25-го тура чемпионата Англии. За 13 туров до конца сезона лондонский клуб занимает 19-е место.

    «Мне жалко парней. По ходу матча у них было много моментов, и в ряде случаев мы контролировали ситуацию, но забил в итоге «Сток». Их гол вышел из единственного удару в конце первого тайма. Мы снова проигрываем со счетом 0:1 и снова заслуживаем хотя бы одно очко.

    Мы должны продолжать бороться и верить. В составе куча футболистов. На прошлой неделе нам страшно не повезло — пропустили три гола за три минуты», — сказал англичанин после матча.

    В следующем туре АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Мидлсбро».

    Источник: BBC

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    11.02.2017 21:28
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