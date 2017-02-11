Агент рассказал о несостоявшемся возвращении Измайлова в «Локомотив»

По словам агента хавбека «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбозы, футболист мог вернуться в «Локомотив» в 2010 году.

– Сколько раз к возвращению в «Локомотив» был близок Измайлов?

– Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом «Локомотива», Семин – тренером. Измайлов еще играл за «Спортинг». Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: «Извини, Паулу, я не поеду».

– Почему?

– Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое – месить по весне грязь в России. А «Локомотив» покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в «Спортинге».

У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию.

– Не обиделся Юрий Палыч?

– Да что вы! У них великолепные отношения! Марат для него, как сын.

Напомним, что Измайлов являлся игроком «Локомотива» с 2000 по 2008 год. В этом розыгрыше РФПЛ хавбек сыграл в семи матчах, забив один гол.