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    Агент рассказал о несостоявшемся возвращении Измайлова в «Локомотив»

    По словам агента хавбека «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбозы, футболист мог вернуться в «Локомотив» в 2010 году.

    – Сколько раз к возвращению в «Локомотив» был близок Измайлов?

    – Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом «Локомотива», Семин – тренером. Измайлов еще играл за «Спортинг». Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: «Извини, Паулу, я не поеду».

    – Почему?

    – Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое – месить по весне грязь в России. А «Локомотив» покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в «Спортинге».

    У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию.

    – Не обиделся Юрий Палыч?

    – Да что вы! У них великолепные отношения! Марат для него, как сын.

    Напомним, что Измайлов являлся игроком «Локомотива» с 2000 по 2008 год. В этом розыгрыше РФПЛ хавбек сыграл в семи матчах, забив один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 13:12

      потому что хрусталь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 февраля 2017, 11:06

      Лучше бы обменяли на шишкина и миранчука в подарок отдали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > bumer_moscow 11 февраля 2017, 14:05

      То-же мне подарочек!

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