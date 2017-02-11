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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» и другие результаты

    Сегодня состоялись встречи 25-го тура английской Премьер-лиги. Матч на «Олд Траффорд» между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом» завершился победой хозяев — голы на счету Хуана Маты и Антони Марсьяля.

    «Саутгемптон» на выезде крупно переиграл «Сандерленд», а «Вест Бромвич» вырвал ничью на последних минутах матча против «Вест Хэма». В других играх «Мидлсбро» сыграл в нулевую ничью с «Эвертоном», а «Сток Сити» минимально одолел «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Мата, 32; 2:0 — Марсьяль, 60.

    Мидлсбро – Эвертон – 0:0

    Сток Сити – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Аллен, 67.

    Сандерленд – Саутгемптон – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 — Габбиадини; 0:2 — Габбиадини; 0:3 — Денайе (автогол), 89; 0:4 — Лонг, 90+2.

    Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Шадли, 6; 1:1 — Фегули, 63; 2:1 — Ланзини, 86; 2:2 — Маколи, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 19:45
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