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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вибрация поля на «Крестовском» устранена

Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вибрация поля на «Крестовском» устранена

10 февраля 2017, 16:48
21

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о выполненных работах по устранению вибраций поля на стадионе «Крестовский». Ранее ФИФА заявила, что газон стадиона не соответствует нормам.

– Устранена ли вибрация стадиона?

– Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона «Петровский». После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

Напомним, стадион примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на арене пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три игры группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (21)
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Gullit 76
1486737526
"После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. " - так и вижу как они с кирпичом и лопатой настраивают, как гитару, поле!
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la verdad
1486738252
Приварят поле намертво ко всему к чему смогут :) Эх, Россия...
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slavа0508
1486738528
Ну выпиши ещё премию
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ДикийАлекс
1486738754
Ну слава Богу,а то плохо спалось,в предвкушении значимого события,когда же вибрация на Крестовском будет устранена,красавцы,+пару миллиардов наверняка надо добавить,а потом ещё сделать так чтобы влажность воздуха всегда постоянной была и тучи над стадионом не летали.
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Zlatan2718
1486739504
БУГАГАААА
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multi1984
1486740203
Довольный то вице губернатор..300 тонн металла ещё.цена наверное с откатами на металл заоблачная была! А теперь вопрос- а поле способно теперь выкатиться??!
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джон базелон
1486740736
Я один не понимаю что значит "провели интеллектуальную атаку?".Силой мысли устранили вибрацию?)
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prtcs
1486741750
Трезвые пришли и свершилось чудо......
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kykyi
1486743731
Что то мутит этот г. Как комиссия ФИФА могла прошлый раз утверждать, что вибрация выше НОРМЫ? На кадрах видно, что они проводили стандартные испытания, были приборы. Значит нормы ЕСТЬ и этот г. просто тут лапшу на уши вешает(можно выразится и по круче).
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Malibu
1486748122
Зато вибрации в жопах москвичей из-за питерского стадиона нет :(
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