Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вибрация поля на «Крестовском» устранена

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о выполненных работах по устранению вибраций поля на стадионе «Крестовский». Ранее ФИФА заявила, что газон стадиона не соответствует нормам.

– Устранена ли вибрация стадиона?

– Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона «Петровский». После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

Напомним, стадион примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на арене пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три игры группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.