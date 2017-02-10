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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вибрация поля на «Крестовском» устранена

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о выполненных работах по устранению вибраций поля на стадионе «Крестовский». Ранее ФИФА заявила, что газон стадиона не соответствует нормам.

    – Устранена ли вибрация стадиона?

    – Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона «Петровский». После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

    – То есть все требования ФИФА выполнены?

    – Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых.

    Напомним, стадион примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на арене пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три игры группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 16:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +22

      Malibu 10 февраля 2017, 20:35

      Зато вибрации в жопах москвичей из-за питерского стадиона нет :(

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 февраля 2017, 19:22

      Что то мутит этот г. Как комиссия ФИФА могла прошлый раз утверждать, что вибрация выше НОРМЫ? На кадрах видно, что они проводили стандартные испытания, были приборы. Значит нормы ЕСТЬ и этот г. просто тут лапшу на уши вешает(можно выразится и по круче).

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > kykyi 11 февраля 2017, 10:39

      Зомбированные питерцы все съедят, скорее всего чел просто не знает о чем говорит, "по листочку" читает )))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ufos73 11 февраля 2017, 11:49

      Все он знает. Просто они пиздят, как дышат и знают, что тот же журналист не задаст ему вопрос," неужели нет норм на вибрацию, не свистите ли вы г-н начальник". Ему зададут только тот вопрос на который, в данный момент ему удобно отвечать.
      Путин в Челябинске, в городе который задыхается от смога.
      " ВВ, как вы все успеваете делать?" Вот на такой вопрос ему удобно отвечать.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 февраля 2017, 18:49

      Трезвые пришли и свершилось чудо......

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 февраля 2017, 18:32

      Я один не понимаю что значит "провели интеллектуальную атаку?".Силой мысли устранили вибрацию?)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > джон базелон 10 февраля 2017, 19:08

      ПТУ чел заканчивал, откуда ему знать как правильно ))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ufos73 10 февраля 2017, 20:52

      Скорее ничего не заканчивал. Вовремя в единую россию вступил

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      Рейтинг: +371

      multi1984 10 февраля 2017, 18:23

      Довольный то вице губернатор..300 тонн металла ещё.цена наверное с откатами на металл заоблачная была! А теперь вопрос- а поле способно теперь выкатиться??!

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 10 февраля 2017, 18:11

      БУГАГАААА

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 10 февраля 2017, 17:59

      Ну слава Богу,а то плохо спалось,в предвкушении значимого события,когда же вибрация на Крестовском будет устранена,красавцы,+пару миллиардов наверняка надо добавить,а потом ещё сделать так чтобы влажность воздуха всегда постоянной была и тучи над стадионом не летали.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 февраля 2017, 17:55

      Ну выпиши ещё премию

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 февраля 2017, 17:50

      Приварят поле намертво ко всему к чему смогут :) Эх, Россия...

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > la verdad 10 февраля 2017, 17:59

      оно выдвижное вообще то

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Genchik92 10 февраля 2017, 20:50

      Будет двигаться вместе с островом :)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 17:38

      "После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. " - так и вижу как они с кирпичом и лопатой настраивают, как гитару, поле!

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