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    Заявление Лама о завершении карьеры удивило «Баварию»

    Полузащитник «Баварии» Филипп Лам вчера объявил о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. В «Баварии» подчеркнули, что не ожидали подобного развития событий. Об этом рассказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    «До сегодняшнего дня мы не думали, что выпустим совместное заявление от Лама и «Баварии». Ули Хеннес договаривался с Филиппом о возможном участии в управлении нашего клуба, но тот предпочел отказаться от должности спортивного директора. На прошлой неделе он сообщил нам, что хочет завершить контракт раньше срока», – отметил Румменигге.

    Филипп Лам прошел через молодежную школу «Баварии». За взрослую команду он выступал с 2001 года. В нынешнем сезоне Лам провел в немецком чемпионате, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    08.02.2017 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 8 февраля 2017, 21:48

      Еще одна легенда уходит... Сколько их осталось среди всей посредственности

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