Заявление Лама о завершении карьеры удивило «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам вчера объявил о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. В «Баварии» подчеркнули, что не ожидали подобного развития событий. Об этом рассказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«До сегодняшнего дня мы не думали, что выпустим совместное заявление от Лама и «Баварии». Ули Хеннес договаривался с Филиппом о возможном участии в управлении нашего клуба, но тот предпочел отказаться от должности спортивного директора. На прошлой неделе он сообщил нам, что хочет завершить контракт раньше срока», – отметил Румменигге.

Филипп Лам прошел через молодежную школу «Баварии». За взрослую команду он выступал с 2001 года. В нынешнем сезоне Лам провел в немецком чемпионате, забив один гол и сделав две результативные передачи.