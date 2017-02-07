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    Семин остался доволен действиями Фарфана в нападении

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги второго подготовительного сбора своей команды после товарищеского матча с «Сеннерйюском».

    «Матч с «Сеннерйюском» порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.

    Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным», – рассказал Семин после встречи.

    Товарищеский матч «Локомотив» – «Сеннерйюск» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.02.2017 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 14:14

      Сёмин "Всё пучком"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 7 февраля 2017, 11:09

      надеемся Фарфан в марте себя покажет

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 февраля 2017, 10:08

      Хорошая новость.

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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 февраля 2017, 07:19

      Палычу осталось не много)))

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