Семин остался доволен действиями Фарфана в нападении

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги второго подготовительного сбора своей команды после товарищеского матча с «Сеннерйюском».

«Матч с «Сеннерйюском» порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.

Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным», – рассказал Семин после встречи.

Товарищеский матч «Локомотив» – «Сеннерйюск» закончился со счетом 1:0.