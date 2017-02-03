Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак не видит Кержакова, Файзулина и Рязанцева в «Уфе»

3 февраля 2017, 08:58
5

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сейчас не рассматривает вариант с укреплением состава своей команды футболистами «Зенита», которые не проходят в состав клуба из Санкт-Петербурга.

«На данный момент переговоров по игрокам «Зенита» нет. Но от игроков, способных усилить «Уфу», мы, конечно, не отказались бы.

Способны ли на это Кержаков, Файзулин или Рязанцев? Надо понимать, насколько будет укомплектована «Уфа» к концу трансферного окна. Допустим, форвардов у нас и сейчас достаточное количество – пять нападающих, если не сказать – шесть. Полный комплект. Главное, чтобы они были здоровы», – сказал Семак.

Напомним, что ранее Семак работал тренером «Зенита».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Рязанцев Александр Кержаков Александр Файзулин Виктор Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1486101794
Богданыч... каминг аут...и так рано...((
Ответить
STAFOR13
1486103867
игроки для УФЫ то хорошие, но Сергей знает лучше что ему нужно
Ответить
BarStep
1486104668
26 января мы вместе летели на Кипр, и я затронул эту тему в разговоре с ним. Сергей Б. старается утрясти вопрос аренды этих (и не только этих) игроков с минимальными финансовыми нагрузками для Уфы...
Ответить
Ral13
1486128401
Тренеру виднее. Но ведь ещё нужно учитывать финансовые возможности клуба, а такие игроки как Кержаков, Файзулин и Рязанцев стоят немало...
Ответить
Nehdan4ik
1486137101
удачи в тренерской карьере тебе Сергей Богданович
Ответить
Главные новости
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
11
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Все новости
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
5
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+