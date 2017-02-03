Семак не видит Кержакова, Файзулина и Рязанцева в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сейчас не рассматривает вариант с укреплением состава своей команды футболистами «Зенита», которые не проходят в состав клуба из Санкт-Петербурга.

«На данный момент переговоров по игрокам «Зенита» нет. Но от игроков, способных усилить «Уфу», мы, конечно, не отказались бы.

Способны ли на это Кержаков, Файзулин или Рязанцев? Надо понимать, насколько будет укомплектована «Уфа» к концу трансферного окна. Допустим, форвардов у нас и сейчас достаточное количество – пять нападающих, если не сказать – шесть. Полный комплект. Главное, чтобы они были здоровы», – сказал Семак.

Напомним, что ранее Семак работал тренером «Зенита».