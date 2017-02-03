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    Семак не видит Кержакова, Файзулина и Рязанцева в «Уфе»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сейчас не рассматривает вариант с укреплением состава своей команды футболистами «Зенита», которые не проходят в состав клуба из Санкт-Петербурга.

    «На данный момент переговоров по игрокам «Зенита» нет. Но от игроков, способных усилить «Уфу», мы, конечно, не отказались бы.

    Способны ли на это Кержаков, Файзулин или Рязанцев? Надо понимать, насколько будет укомплектована «Уфа» к концу трансферного окна. Допустим, форвардов у нас и сейчас достаточное количество – пять нападающих, если не сказать – шесть. Полный комплект. Главное, чтобы они были здоровы», – сказал Семак.

    Напомним, что ранее Семак работал тренером «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2017 08:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 18:51

      удачи в тренерской карьере тебе Сергей Богданович

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 3 февраля 2017, 16:26

      Тренеру виднее. Но ведь ещё нужно учитывать финансовые возможности клуба, а такие игроки как Кержаков, Файзулин и Рязанцев стоят немало...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 3 февраля 2017, 09:51

      26 января мы вместе летели на Кипр, и я затронул эту тему в разговоре с ним. Сергей Б. старается утрясти вопрос аренды этих (и не только этих) игроков с минимальными финансовыми нагрузками для Уфы...

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 февраля 2017, 09:37

      игроки для УФЫ то хорошие, но Сергей знает лучше что ему нужно

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 февраля 2017, 09:03

      Богданыч...
      каминг аут...и так рано...((

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